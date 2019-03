¿Ha acertado Papá Noel con su regalo? Hoy es el 'día de los cambios y devoluciones'

El 26 de diciembre es el 'día de los cambios y devoluciones'. Los comercios se preparan para una actividad frenética durante la jornada de este martes. Hoy es día de devolver alguno de esos regalos que no ha gustado o cambiar alguna talla equivocada.

Los hay conformistas, casi la mitad de los que reciben un regalo de Papá Noel no esperaban optan por quedárselo, tres de cada diez españoles reconocen recibir algo no deseado aunque en todo caso son más los aciertos que los fallos. Y como no, los pequeños de la casa son siempre los más agradecidos de Papá Noel.