La entrevista a Luis de Guindos sobre la recuperación económica, en seis puntos

"Cataluña nunca va a ser independiente"

El ministro de Economía Luis de Guindos tiene claro que Cataluña nunca va a ser independiente. Considera que un Gobierno que tienen muchas competencias depende de un grupo antisistema como es la CUP. Sobre el flujo de inversiones en Cataluña cree que no se ha cortado porque nadie considera que la hipótesis de la independencia sea realizable, no cree que los inversores tomen en serio la independencia, sino que la ven como una especie de ensoñación que no va a ir a ningun sitio.





"Si no seguimos el mismo camino volveremos a la casilla de salida"

El INE ha publicado que el comercio minorista crece al 4,5% y simultaneamente que el IPC está cayendo al 0,7%. Destaca De Guindos que nunca se había registrado un repunte tan alto del consumo, pero matiza que la economía española es vulnerable. "Si en algún momento suben los tipos de interés podemos estar como en 2012 cuando no conseguían levantar capitales en letras del Estado. Si no continuamos con el camino que hemos llevado a cabo volveremos a la casilla de salida", destaca el ministro.





"Gracias a la buena gestión podremos afrontar la financiación autonómica"

Confirma que este año se van a crear 600.000 puestos de trabajo y que la economía española crecerá al 3,3% con financiación. "Si con las tensiones territoriales hubiéramos tenido una situación económica como la de hace años esto hubiera sido un desastre", recuerda. Cree que gracias a la buena gestión en la próxima legislatura se podrá afrontar la financiación autonómica. Asegura De Guindos que España es el ejemplo de modelo económico a seguir: "la economía española este año será una de las que más va a crecer".Para De Guindos, la clave en la evolución de empleo es el giro que se ha producido de destruir empleo a crearlo.





"La principal causa de desigualdad son los parados de larga duración"

Cree que la principal causa de la desigualdad y la pobreza es el paro de larga duración, lo que más descapitaliza. El ministro es consciente de que un porcentaje importante de esos parados proceden del sector de la construcción, que ahora empieza a tener un repunte con moderación. Para auidar al sector propone fomentar las políticas activas de empleo para que aquellos que se han quedado en el paro adquieran nuevas habilidades y recolocarlos en otra actividad. "Lo que tira ahora de la economía española son las exportaciones (más de un tercio) y la inversión en equipo que crece por encima del 7%, a pesar de los problemas políticos. La economía española tiene vitalidad y dinamismo", comenta. Ha avanzado que en los proximos días el Consejo de Ministros va a aprobar la Agencia de la Ciencia, que junto al CESISC serán los dos grande dinamizadores de la ciencia.





"Mi sucesor lo tendrá más fácil que lo tuve yo"

Considera que el Gobierno ha propuesto unos presupustos responsables para salir de la crisis y afianzar la recuperación. "Habrá mas recaudación y más pago de intereses, El Gobierno español está seguro de que se van a cumplir los presupuestos", destaca. Sostiene que Bruselas se acaba adaptando a lo que dice el Gobierno español y garantiza que el próximo gobierno no se va a encontrar lo que se encontró el PP. Cuando él llegó eran el principal problema para el futuro del euro.







"Estoy muy agradecido a Mariano Rajoy"

Frente a los que tachan al Gobierno de inmovilistas, De Guindos cree que el PP ha tomado muchas medidas. "En el restace le decían a Rajoy que estaba quieto y no hacía nada, pero no pedirlo era una decisión en sí misma", sostiene. Está muy agradecido a Mariano Rajoy ahora que sale de la política y considera que el servicio público es lo mejor que se puede hacer. Sobre su futuro en el eurogrupo no cierra puertas y espera a ver cómo evoluciona.