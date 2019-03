De Guindos: "La posición de España ha sido siempre constructiva con Grecia"

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, expresó este martes su deseo de que las conversaciones entre las instituciones y Grecia sobre las reformas que tendrá que implementar hasta finales de junio den sus frutos, al tiempo que subrayó la "relación de colaboración" entre España y Atenas.



Dos semanas después del acuerdo alcanzado en el Eurogrupo el 20 de febrero y ratificado una semana después, las conversaciones entre las instituciones, formadas por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y Atenas comenzarán finalmente el miércoles en Bruselas y Atenas.



De Guindos indicó a su llegada al consejo de ministros de Economía de la Unión Europea (UE) que lo "importante es que empiezan los trabajos técnicos entre las instituciones de la troika y el Gobierno griego y esperemos que empiecen a dar sus frutos, porque la situación (del país) no es sencilla".



"Lo que no se puede es continuar perdiendo tiempo y hay que empezar a ver cuál es la situación real desde el punto de vista económico, financiero, de las reformas, de los planes del Gobierno griego", sostuvo de Guindos, quien explicó que los socios de Atenas desconocen por ahora las necesidades exactas de liquidez del país.



"Es una cuestión sobre la que hay que hacer un análisis y nos lo tiene que decir fundamentalmente el propio Gobierno griego. Es una combinación de cómo evolucionan sus ingresos fiscales, su gasto público y la situación de liquidez de los bancos", recalcó.



A juicio de De Guindos, la carta del ministro griego, Yanis Varufakis, con siete medidas inmediatas, "no es una pérdida de tiempo en absoluto", pero sí lo es que "no se han reunido los equipos" aún para negociar las reformas en su conjunto.



Preguntado por su relación con Varufakis tras las declaraciones del primer ministro griego, Alexis Tsipras, sobre la postura negociadora de España y Portugal en el Eurogrupo, De Guindos, quien se dio el lunes un abrazo con el titular griego, señaló que "tampoco hay que exagerar" a la hora de interpretar este gesto.



"La posición de España ha sido siempre constructiva con Grecia", recalcó De Guindos, quien recordó que ha conocido a ministros de Nueva Democracia y de Syriza y que "siempre" tiene "una muy buena relación".



Varufakis, agregó, es "su vecino de la izquierda" en la mesa del Eurogrupo y "siempre tengo una muy buena relación, desde el punto de vista personal" con sus homólogos.

"Incluso intento ponerme en su situación para ver cuáles son las necesidades y en qué podemos apoyar", dijo con respecto a Grecia.



Guindos calificó de "leyendas urbanas" los rumores sobre su supuesta mala relación con Varufakis.



"La relación de colaboración de España con Grecia ha estado ahí. Nuestra solidaridad está ahí y continuará estando ahí", zanjó el ministro español.



Preguntado si en el Eurogrupo hubo un toque de atención a Grecia por su política de comunicación tras hablar de un eventual referéndum si los socios no aprobaran las reformas, Guindos dijo que el Gobierno de Tsipras "es autónomo" y toma sus propias decisiones.



"De vez en cuando los comentarios no están demasiado alineados y yo creo que el propio Gobierno griego se ha dado cuenta de que se producen incoherencias desde el punto de vista de los mensajes que se mandan", indicó. "A veces se trata de hacer compatible el mensaje que se manda para el mercado domestico con el mensaje a las instituciones y eso de vez en cuando es difícil de compatibilizar", añadió.