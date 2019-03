De Guindos cree que tiene "posibilidades y apoyos" para ser presidente del Eurogrupo

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que tiene "posibilidades" y "apoyos" para convertirse en el próximo presidente del Eurogrupo a partir de julio, pese a la intención del actual titular, Jeroen Dijsselbloem, de presentarse a la reelección y ha resaltado que su elección significaría un "reconocimiento" para España.

"El presidente del Gobierno, y yo haré lo que me diga el presidente del Gobierno, ha dicho que vamos a presentar la candidatura de España y esa candidatura de España está ahí", ha asegurado Guindos en rueda de prensa al término de la reunión del Ecofin informal de Riga.

"¿Creemos que existen posibilidades? Por supuesto que creemos que existen posibilidades. ¿Tenemos apoyos? Por supuesto que tenemos apoyos", ha señalado, aunque ha eludido desvelar cuántos Estados miembros apoyan su candidatura frente al ministro holandés.

"Lo de los otros candidatos se lo tiene que preguntar usted a los otros candidatos", se ha limitado a afirmar Guindos al ser preguntado por sus rivales. "España, como dijo el presidente del Gobierno, presenta su candidatura y creemos que tenemos apoyos y que tenemos razones", ha insistido.

Lo que se juega en la elección, a su juicio, es el "reconocimiento de España" y recuperar el poder en las instituciones de la UE que se perdió como consecuencia de la crisis económica, cuando España era el "principal problema", por ejemplo con la salida del directorio del Banco Central Europeo en 2012.

De Guindos resaltó que la economía española es la que más crece entre los grandes países de la eurozona

Ahora la economía española, según ha resaltado Guindos, es la que más crece entre los grandes países de la eurozona y este año creará 600.000 puestos de trabajo. "Igual que había habido una evolución contraria en la cual el deterioro económico de España que empieza a partir del año 2008 lleva a una pérdida de influencia, ahora la situación es completamente diferente y yo creo que sí que hay un reconocimiento del esfuerzo de política económica que ha realizado la sociedad española", ha apuntado el ministro de Economía.

Guindos no ha querido aclarar si espera que la presidencia del Eurogrupo se convierta en un cargo a tiempo completo. "Todavía no estamos ahí, en lo que estamos ahora es en la presentación de la candidatura y lógicamente esto se tiene que ir definiendo en las próximas semanas", ha indicado. Por su parte, el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, ha eludido aclarar si apoyará a Guindos frente a Dijssebloem como presidente del Eurogrupo.

"Es una cuestión que se planteará un poco más tarde", ha dicho Sapin. El ministro de Economía cuenta con el apoyo en público de la canciller alemana, Angela Merkel y el Gobierno español da por hecho que cuenta con respaldo suficiente para derrotar a Dijsselbloem. Además da por hecho que la presidencia del Eurogrupo se convertirá progresivamente en un cargo a tiempo completo.

Otras fuentes diplomáticas avisan no obstante de que la elección de Guindos "no está hecha" y que si el ministro holandés ha decidido optar a la reelección "es porque tiene posibilidades y hay batalla". "Si Dijssebloem supiera que está hecho, no se presentaría", ha dicho. La elección del presidente del Eurogrupo se decide por mayoría simple y según varias fuentes podría tener lugar en la reunión que se celebrará a principios de julio.

No obstante, otras fuentes señalan que esta cuestión se abordarán antes a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, que cocinarán la elección para los ministros.