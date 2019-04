Guindos avisa de que las peores crisis económicas derivan de las crisis políticas

El ministro en funciones, Luis de Guindos, ha hecho referencia a cómo los factores externos pueden influir en el rendimiento de la economía española, por la debilidad económica global y el complicado calendario político en Europa, con elecciones en Italia, Francia y Alemania.

Aunque el mayor riesgo en este momento, ha asegurado, está en España. “Llevamos casi 10 meses con un Gobierno interino y no es la situación ideal”, ha admitido, “espero que podamos evitar terceras elecciones”.

Además, ha anticipado que la economía española crecerá más del 3% y ha indicado que las reformas estructurales ya están empezando a dar su fruto. “Los desequilibrios se han corregido”, ha afirmado.

“Pero esta evolución de la economía no va a durar para siempre si no se mantiene”, ha advertido. “Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”. En este sentido ha reiterado la importancia de que “prevalezca el sentido común” y se forme un nuevo Gobierno cuanto antes.