Grecia estudia controles de capitales y el cierre de los bancos este lunes

El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha revelado que el Gobierno podría decidir en las próximas horas el posible cierre de los bancos y la imposición de restricciones a las transacciones financieras para este lunes.



Varoufakis ha realizado estas declaraciones durante una entrevista con un programa de la cadena de radio BBC R4. Durante la misma, ha calificado de "terrible" que el Banco Central Europeo (BCE) se planteara bloquear los fondos de emergencia para Grecia.



Finalmente el BCE ha anunciado que mantiene en los niveles actuales la línea de asistencia de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) para los bancos griegos.



"Si lo hace, Europa habrá fracasado. Quiero decir que habría fallado en su deber de preservar en paralelo un proceso democrático y una unión monetaria", ha apostillado el ministro.



Ayer Varoufakis abandonó la reunión del Eurogrupo, que decidió no aceptar la petición de una prórroga del rescate hasta la celebración del referéndum del próximo domingo sobre la propuesta de los acreedores a Grecia.



El Gobierno hará lo que sea necesario "para minimizar el lastre para nuestra gente consecuencia de la negativa de Europa a garantizar nuestros derechos democráticos", ha asegurado Varoufakis en la entrevista con la BBC. "Es un momento oscuro para Europa", ha apostillado, al tiempo que ha acusado a los prestamistas de no haber cumplido "ni una cuarta parte".



Las colas en los cajeros automáticos se han multiplicado tras el fracaso de las negociaciones para la prórroga del rescate y tras la convocatoria por parte del Gobierno griego de un referéndum para el 5 de julio sobre la última propuesta de los prestamistas internacionales. El Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras ha dado a entender que pedirá el 'No' en el referéndum.