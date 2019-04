Grecia se convierte en el primer país desarrollado en la lista de morosos del FMI

A Washington no llegó ni un sólo euro antes de las 00:00 de esta pasada madrugada, y el FMI lo confirmaba en un comunicado. El dinero no se ha recibido. Grecia se encuentra en mora al no pagar su deuda de 1.600 millones de euros.

Es el primer impago de una economía desarrollada y esto les coloca en la lista de morosos junto a países como Sudán, Somalia ó Afganistán. El impago significa que Atenas se queda sin el respaldo financiero del Fondo y si no se soluciona podrían perder el derecho a voto ó ser expulsado del FMI. En julio Grecia tiene otras 4 facturas pendientes, la del día 20, -con 3.500 millones de euros- al BCE es la clave. Aquí sí, el no cumplir supondría la quiebra del país heleno