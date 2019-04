El Gobierno Valenciano responde a Montoro: "No podemos cumplir con el déficit y punto"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra ha replicado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que esta Comunidad no es que se niegue a cumplir el objetivo del déficit, sino que no puede hacerlo si no saca a los niños de los colegios y a los enfermos de los hospitales.

"No podemos cumplir con el déficit, no podemos. Y punto", ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha lamentado que Montoro "no se atreve a decirle a la cara" al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien estuvo el lunes, que haga los recortes que luego le reclama por carta.

"Montoro debería dejar de amenazar a las comunidades autónomas, y debería preocuparse por la desviación de déficit que ha provocado él" en el Estado, al presupuestar "mal y de manera electoralista, por bajar los impuestos antes de las elecciones y por "presupuestar mal" las previsiones de la Seguridad Social, ha dicho Oltra.

La vicepresidenta ha explicado que Puig está manteniendo contactos con Cataluña, Andalucía, Cantabria, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha para "establecer alianzas" dirigidas a que el cambio del modelo de financiación no sea "una batalla campal" entre las comunidades autónomas.