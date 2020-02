El Gobierno negocia con los sindicatos la rebaja de las peonadas para poder cobrar el subsidio agrario

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura con el objetivo de abordar la situación de crisis por la que atraviesa el campo y abordar previsiblemente, entre otras cuestiones, el acceso al Programa de Fomento de Empleo Agrario, antiguo Plan de Empleo Rural (PER). "Lo que tengo es una reunión de trabajo y quiero escuchar cuáles son las necesidades y en qué se puede ayudar a los más afectados en el campo en situaciones que son difíciles y recoger medidas que puedan ser valoradas", afirmó la ministra, quien, no obstante, no ha querido anticipar sus propuestas. "Sería imprudente que yo anticipase medidas", añadió.

Pese a que la titular de Empleo no concretó los puntos concretos que se abordarán en la reunión, fuentes conocedoras del encuentro han explicado que una de las cuestiones que se plantearán será el acceso al PER y al subsidio agrario. "Esta reunión es una más como todas, todo lo que exija mirada atenta este Ministerio la va a tener", afirmó la titular de Trabajo, que ha subrayado que el problema estructural que tiene España con la agricultura es de "enorme envergadura", por lo que su departamento ayudará en todo lo que pueda. "Esta ministra ha trabajado mucho este tema, en la eventualidad, e incluso hemos hecho propuestas en este sentido y conocemos de qué estamos hablando", señaló Díaz.

Al parecer, se ha desconvocado a las organizaciones agrarias y solo se mantiene para los sindicatos. Los empresarios y autónomos no ven con buenos ojos esta posible rebaja del número de peonadas para acceder al paro, porque piensan que puede dificultar todavía más la contratación.