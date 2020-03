El Gobierno estudia reponer el tiempo de paro de trabajadores en ERTE por coronavirus en caso de pandemia

Más información Febrero registra el mayor descenso de desempleados desde 2017

El Ministerio de Trabajo ha comenzado a estudiar la posibilidad de que a los trabajadores que puedan verse afectados por expedientes temporales de suspensión de empleo derivados del coronavirus les sea repuesto el tiempo consumido de su prestación por desempleo en el caso de que se dé un escenario "de extensión de una pandemia".

Según han informado fuentes del propio ministerio, de momento este no es el escenario actual y todavía no se han producido expendientes temporales de suspensión de empleo (ERTES) como consecuencia del coronavirus. Asimismo, tal y como ha subrayado este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, las fuentes han indicado que las medidas de protección ya están contempladas en el ordenamiento jurídico.

"Lo que se está analizando ahora, en relación a ERTES que no se han producido, es posibilitar, y siempre en un escenario que no es el actual, de extensión de una pandemia, que el tiempo de paro consumido durante la suspensión temporal del contrato no compute y le sea repuesto a las personas trabajadoras", han señalado las fuentes consultadas.

El secretario de Estado de Empleo y el de Seguridad Social, Israel Arroyo, han asegurado en una rueda de prensa que es prematuro hacer cualquier tipo de especulación sobre el impacto del coronavirus en el empleo y han afirmado que, por ahora, no se ha notado efecto ni en el paro registrado ni en la afiliación a la Seguridad Social.