Gobierno dividido por el aumento del gasto en Defensa: ¿qué se incluirá y que entiende el Ministerio de Economía por ello?

El PSOE y Sumar muestran sus diferencias en el Congreso al votar una moción del BNG ya que los socialistas han votado en contra de los puntos que rechazaban un aumento del gasto en defensa y pedían la salida de la OTAN, mientras que el grupo de Yolanda Díaz los ha apoyado.

Los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como Sumar, están en contra del aumento del gasto militar. Hoy, Antena 3 Noticias ha consultado con el Ministerio de Economía, qué es lo que entienden ellos por "gasto en Defensa". Y no ha quedado muy claro.

España se ha comprometido con la OTAN para que el gasto en Defensa llegue al 2% del PIB, un aspecto con el que no está de acuerdo Sumar, aunque no cierra del todo la puerta a esta opción, siempre y cuando los gastos en defensa no tengan un fin estrictamente belicista y están relacionados con la seguridad.

Con Sumar en contra del aumento del gasto militar, ¿cómo lo va a hacer el Gobierno para cumplir? "El Gobierno si quiere mantenerse con sus socios tiene que ir por lados mucho más suaves, que no sea todo defensa en armamento", dice el Doctor en Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Fonfría.

Ahí está la clave, porque en Defensa entran varias cosas, aunque desde Economía aseguran que a Antena 3 Noticias que ese gasto "todavía están por definir". "Se quieren incluir algunas cosas como seguridad de infraestructuras críticas, que si no están dentro en el Ministerio de Defensa en origen, en puridad, no se pueden incluir", añade Fonfría.

El debate también está abierto en la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez reafirma en el Consejo de Europa su compromiso con incrementar la inversión en defensa y su apoyo al plan de Ursula von der Leyen de casi 800.000 millones de euros, una posición que explicará en la Cámara el próximo miércoles, 26 de marzo.

En este sentido, la votación ha puesto también de relieve las incongruencias de la política, al votar el PSOE a la vez en contra y a favor de aumentar el gasto militar en las dos iniciativas.

La intención del Ejecutivo de Sánchez es meter también la subida salarial de los militares: 400 millones de euros ya aprobados. Ahí no habría problema, pero sí con la de la Guardia Civil. "Si está desplegada en operaciones militares, la parte que realmente sea coste de eso sí se puede incluir, pero el conjunto no", explica el Doctor Antonio Fonfría.

Robles defiende la inversión en Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que invertir "en paz" es "invertir en seguridad y en defensa", especialmente cuando el mundo "está viviendo unos momentos difíciles" como el actual. También considera que esa "inversión en seguridad y defensa es muy amplia" pero que hay algo que es "fundamental" que es "la inversión en innovación, en tecnología y en futuro".

"Y precisamente por eso, porque cada día tenemos que trabajar y proteger la paz, eso tan importante, sin lo cual nada es posible. Es por eso, porque Europa en su conjunto, y por tanto España, estamos hablando de seguir invirtiendo en paz, en libertad, en seguridad. Invertir en paz, libertad, seguridad y creación de puestos de trabajo es invertir en seguridad y en defensa, que es lo que estamos haciendo", ha afirmado Robles

