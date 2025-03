El sector aeronáutico, el que más peso tiene en la industria de defensa española

La industria de defensa española se encuentra en un momento clave. El aumento del gasto en defensa para que la Unión Europea pueda ser capaz de tener autonomía estratégica frente a Estados Unidos -con el plan de rearme que contempla movilizar 800.000 millones de euros-, hace que todas las miradas estén puestas en el tejido industrial que cada estado miembro tiene.

En el caso de España, se trata de una industria compuesta por una serie de grandes empresas (Airbus España, Navantia, Indra Sistemas, GDELS-Santa Bárbara), pero también por una amplia red de PYMES (que suponen el 80%) distribuidas por todo el territorio. Actualmente hay cuatro corredores: Norte (337 centros), Vía de la Plata (153), Centro-Mediterráneo (713), y Sur (228), tal y como recoge el último informe sobre la industria de defensa española elaborado por Infodefensa.

En conjunto, este sector factura 13.900 millones de euros al año, y genera casi 70.000 puestos de trabajo. Se trata de una industria que también aporta un gran impulso económico: 1€ invertido en defensa genera 2,5€ en la economía, contribuyendo a aumentar todavía más el PIB. Son cifras de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio.

España, octavo país que más exporta en materia de defensa

Ahora mismo, España es el octavo país del mundo que más exporta en el ámbito de la defensa (un 2,7%). Nos encontramos lejos todavía de países como Estados Unidos (que encabeza el ránking con un 42%), pero cada vez más cerca de Francia y Rusia (que exportan un 11% y que ocupan la segunda y tercera posición).

"La industria de defensa española está en buen momento. Tiene capacidad y talento suficiente para ampliar la capacidad productiva", explica Félix Arteaga, investigador principal en Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. "No se trata de producir todo lo que necesitamos, pero sí reducir tanto como podamos la dependencia de terceros", añade.

Con el presupuesto actual (1,28% del PIB), la industria de defensa española está inmersa en 55 proyectos, de los cuales el sector aeronáutico es el que más peso tiene (60,4%), seguido del naval (14,7%) y del relativo a sistemas terrestres (7,2%). Programas tan conocidos como el Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8, el Submarino S-80, la Fragata F-110, o el caza Eurofighter Halcon II están modernizando la defensa nacional. Pero hay muchos otros, menos conocidos, de igual importancia.

Uno de ellos es el PEF-MRTT. Se trata de un avión comercial A330 convertido militarmente para ser capaz de suministrar repostaje en vuelo a las cazas del Ejército. "Conseguimos que los cazas puedan tener más autonomía", explica Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España. La particularidad que tiene este avión tanquero es que además puede prestar servicios de transporte, ganando ventaja con respecto a su homólogo estadounidense (KC-46 de Boeing).

Todo el proceso de conversión militar se realiza íntegramente en España. En concreto, en la planta de Airbus en Getafe (Madrid). Y se vende a decenas de países en todo el mundo, "al 90% del mercado fuera de Estados Unidos", detalla Sánchez. El próximo mes de abril se hará una primera entrega al Ejército del Aire y del Espacio español.

"Tenemos que ganar más soberanía en Europa, y ahí pensamos que Airbus, como la gran empresa europea, puede aportar capacidad, conocimiento, tecnología", argumenta Sánchez con respecto al peso que cada vez más van ganando las empresas europeas dedicadas al sector de la defensa.

Sistema de combate aéreo de nueva generación

Otro programa importante, ejemplo de la colaboración europea, es el NGWS/FCAS (Future Combat Air System). Un sistema de combate aéreo de nueva generación que se está desarrollando entre España (Indra Sistemas), Francia (Dassault Aviation) y Alemania (Airbus) a partes iguales.

"Es el programa de cooperación europeo más importante que existe, y todos los países aportamos lo mejor de nuestro talento", explica Ángel Escribano, presidente de Indra. Este sistema de combate consiste en un caza de sexta generación, unos sistemas tripulados y no tripulados remotamente, y una nube de combate que gestionará toda la información del espacio de batalla.

Con estos proyectos se potencia la industria militar, pero también se impulsa el desarrollo tecnológico español. "Se tiende a confundir industria de defensa con industria armamentística, pero estos aviones tienen un uso dual: a veces se utilizan para lo militar, otras para lo civil", explica Sánchez. "La tecnología aeronáutica es de los ciudadanos", añade Escribano.

Los expertos apuntan que este aumento de la inversión en defensa, esta reindustrialización, no puede obviar las sinergias con el ámbito civil. "Sin esa conexión vamos a perder capacidad, rapidez, nuevas tecnologías... y ese es el reto que tienen tanto la industria europea como nacional", argumenta Arteaga.

Para ello, añade, la inversión tiene que enfocarse sobre todo al I+D. "Si no se incrementa la capacidad para investigación y desarrollo, si solo se compra lo que las Fuerzas Armadas necesitan, no hay trasvase de tecnología, será muy difícil que podamos ocupar el nicho que merecen nuestras industrias", explica. "Ese I+D permea en el resto del tejido productivo". El debate, añade, no está tanto en cuánto se invierte, si no en hablar de a qué se destinaría ese nuevo presupuesto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.