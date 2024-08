Furgoneta con cajero móvil, un banco sobre ruedas para las zonas más despobladas

Una furgoneta recorre diariamente las zonas más despobladas del mundo rural. No vende ni pan, ni fruta, sino que son entidades bancarias sobre ruedas. En muchos de estos pueblos sus habitantes deben recorren hasta 20 kilómetros para llegar al banco más cercano. Por eso, desde la Diputación de Barcelona 'ha arrancado' este servicio que quiere facilitar todas las gestiones bancarias, desde transferencias y consultas hasta sacar dinero, puesto que en las zonas rurales este acto tan sencillo es cada vez más difícil.

El vehículo recorre más 100 municipios. Pasará una vez al mes por las poblaciones de menos de 1.000 habitantes y dará cobertura a 96 localidades de Barcelona.

El mundo rural sin cajeros automáticos

Pueden encontrar calma, tranquilidad o naturaleza, pero no busque un bary mucho menos un banco en el mundo rural. Por eso, la llegada de esta furgoneta con cajero es todo un acontecimiento en Sant Sadurní d'Osormort, un pequeño pueblo de 90 habitantes de la provincia de Barcelona. Allí, su alcalde, Enric Riera, explica ante los micrófonos de Antena 3 noticias que "ofrecer un cajero que esté cerca de tu casa va a revalorizar el pueblo".

El vehículo está 20 minutos en la población. A bordo, una asistente para los más mayores, Patricia Martínez, señala que "el objetivo es ayudar a la gente que no tiene un banco cercano" y que les asiste para "retirar dinero, recargar el móvil, pagar impuestos o simplemente cuando no recuerdan el pin". En algunos pueblos asegura que les "están esperando felices porque se van con su dinerito y no tienen que desplazarse a otra población".

Luchar contra la exclusión financiera

Una oficina bancaria sobre ruedas para luchar contra la exclusión financiera de nuestros mayores. María, vecina de Sant Martí de Centelles, recuerda que "antes pasaba la furgoneta de los melones y los colchones y ahora el cajero, que es muy buena noticia". En esta zona no hay ni rastro de una sucursal en 15 kilómetros, como se puede ver en el vídeo de la parte superior. Por eso, ir al banco es todo un peregrinaje imposible sin la ayuda de vecinos o familiares.

Se puede sacar dinero de cualquier entidad con una comisión de poco más de 1 euro. Un pago que muchos vecinos no les importa asumir: "Me sale más caro coger la carretera de curvas e ir a un pueblo vecino". "Bajo de casa y aquí lo tengo", señalan otros sobre la comodidad de esta iniciativa.

Desde 2008 en Cataluña han cerrado más del 70% de las oficinas bancarias. Además, no se trata de un problema regional, sino que se reparte por todos los puntos de la geografía española, afectando sobre todo a los vecinos de las áreas más despobladas. En Andalucía, varios ayuntamientos han llegado a acuerdos con entidades bancarias para que sus vecinos puedan sacar dinero en tiendas e incluso en farmacias. Mientras, en la Comunidad Valenciana gusta esta medida y ya se ha planteado a modo de borrador.

