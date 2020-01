Firma de la subida del SMI con protestas de los agricultores y debate sobre su impacto en el empleo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formaliza el acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020 con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente. A la firma del acuerdo en el Palacio de La Moncloa asisten también el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Ministerio de Trabajo alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para subir el SMI un 5,5% este año, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas. La subida del salario mínimo a 950 euros se hará con carácter retroactivo a 1 de enero de este año y se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Este aumento del SMI beneficiará a más de 2 millones de trabajadores e impactará, sobre todo, en el Régimen General y, de forma más particular, en los trabajadores del hogar y del sector agrario. El nuevo Ejecutivo de coalición se ha marcado como objetivo, tal y como se recoge en el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, situar el SMI en el 60% del salario medio a final de legislatura, lo que le situaría entre los 1.000 y los 1.200 euros, como recomienda la Carta Social Europea. La ministra de Trabajo defendió tras llegar al acuerdo con los agentes sociales que el salario mínimo es una "pequeña herramienta y la llave" para enfrentar la desigualdad en España, que afecta a muchos trabajadores que están fuera de la negociación colectiva. Díaz también ha negado "categóricamente" que la subida del SMI vaya a tener un efecto negativo en el empleo y afirmó que mejorará la vida de los trabajadores.

Protestas

La firma coincide con las protestas de los agricultores, dicen que la subida de uno de los sueldos más utilizado en el campo y los bajos precios en origen de sus productos les pone en una situación difícil. El presidente de Extremadura, el socialista Fernández Vara, quiere que se tenga en cuneta este impacto en el sector. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un poco fuerte" que el Gobierno diga que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 22,3% en 2019 y del 5,5% en 2020, no está perjudicando al sector agrario. "Nadie puede decir que sólo un elemento de toda una confluencia de temas sea lo que impacta, pero que se diga que no influye que el SMI ha subido en el campo un 27% me parece un poco fuerte. Si el Gobierno y los sindicatos piensan que no impacta, que se abra una mesa del campo y se hable con los agricultores", ha señalado.