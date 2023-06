El fin de semana de las elecciones generales, el único del verano con plazas libres en muchos alojamiento turísticos

Toca votar en plenas vacaciones de verano y eso cambia los planes de muchos. Sobre todo si finalmente les toca estar en una mesa electoral. El miedo a perder el dinero de una reserva ha provocado que ese fin de semana, el de las elecciones, sea el único de todo el verano con plazas libres en muchos alojamiento turísticos.

Los Ayuntamientos ya han comenzado con los sorteos para conformar las mesas electorales para este 23J. Casi 600.000 personas en toda España tendrán que ser miembro de alguna de ellas en las elecciones generales. Y ahora, se abre el plazo de alegaciones, donde podrán presentar los motivos para no acudir ese día.

Hasta el próximo miércoles todos los ayuntamientos tendrán que comenzar la constitución de las mesas y, rápidamente, por carta, avisarán a los elegidos. "Se hacer un sorteo totalmente informático de las personas que van a formar parte de las mesas electorales",

¿Qué piensan los españoles?

Casi todos los españoles están de acuerdo en que el 23 de julio hay que ir a votar. Los preguntados explican que "es nuestra obligación". Y ante la posibilidad de ir a una mesa electoral lo mejor es no hacer reservar ni contratar viajes, tal y como explica un joven a Antena 3 Noticias: "yo ahora no se me ocurre contratar un viaje si no se si me toca ir a una mesa".

Y parece que es verdad lo que nos dicen. Ese finde semana es de los pocos que hay plazas vacantes en los hoteles. Álvaro Álvarez, gerente de una agencia de viajes, indica que han comprobado que "hay un 15% de descenso en las reservas en el fin de semana de las elecciones generales en comparación con la semana anterior y la posterior".

Para algunos, cambiar las vacaciones sería una obligación. Un joven asegura que es "nuestro deber participar en las elecciones y que sólo son cada cuatro años". Otros no lo tienen tan claro: "no se yo que haría, si pagas un viaje y te toca, no sé yo".

Medio millón de personas en España tendrán cargos en mesas electorales el 23J. Y en teoría, antes del 3 de julio tendría que llegarnos la notificación.