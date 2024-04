Feijóo anuncia una rebaja del IRPF si llega al gobierno: "Será retroactiva, desde el enero del año en el que empecemos a gobernar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que es hora de volver a los "asuntos reales de los ciudadanos". En una entrevista con Susanna Griso, en Espejo Público, Feijóo ha hecho balance sobre la situación de nuestra economía. Asegura que los ciudadanos españoles han perdido poder adquisitivo, "han visto cómo su economía no crece, de los 27 países de la Unión Europea, somos el país número 21 en menor crecimiento económico en los últimos cinco años", insiste el presidente de los populares.

Además, pone el foco sobre los impuestos: "han subido más que nunca, somos el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal".

La propuesta del PP: rebajar el IRPF

"Vamos a devolverle a los ciudadanos una parte del dinero que les hemos sacado", así de contundente ha sido Núñez Feijóo en su entrevista con Susanna Griso. Insiste en que el Gobierno ha recaudado en los últimos años "unos 63.000 millones de euros más, gracias al IRPF, el IVA y el impuesto de Sociedades" y que ahora toca devolver parte de todo ese dinero, "aunque sea de forma parcial".

Por eso, la propuesta del Partido Popular, si llegan a Moncloa, es "una rebaja del impuesto de la renta, retroactiva, desde el mes de enero en el que empecemos a gobernar", explica Feijóo. Para que el incremento de los salarios "no se lo coma el incremento del IRPF", añade.

Feijóo ha denunciado además las "69 subidas de impuestos" del Gobierno y ha pedido que los "63.000 millones de euros que ha recaudado de más el Ejecutivo se devuelva a los ciudadanos parcialmente al menos".

También ha lamentado que España sea uno de los países de la OCDE donde más poder adquisitivo han perdido los ciudadanos. "Los salarios han subido menos que la inflación", ha advertido.

Inflación vs salarios

Otro de los principales problemas para el líder de la oposición es la subida de precios que hemos visto desde que empezó la pandemia: "los salarios han subido menos que la inflación". Según Feijóo, la inflación "ha subido un 17% y los alimentos, un 30%". Insiste en que han propuesto en varias ocasiones al Gobierno que no suba el IVA del gas y de la luz del 5 al 21%. "Le propusimos a Sánchez que fuera gradual, que lo subiéramos al 10%". Y que también llevan meses pidiendo que la carne, el pescado y las conservas "no estén al 21% sino al 5%, como el resto de los alimentos". Pero según Núñez Feijóo, el Gobierno no ha estudiado ninguna de estas propuestas.

