Núñez Feijóo: "Un referéndum de autodeterminación no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega"

Cumple dos años como presidente del PP y aunque su balance es bastante amable se le ha resistido el objetivo principal, la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha tomado un café con Susanna Griso y ha puesto en valor sus logros y que "en 2 años el PP ha trabajado y es hoy el primer partido de España". Con semblante serio asegura que "no es un mal balance", eso sí, "considerando que hemos ganado las elecciones, pero en la sesión de investidura nos quedaron 4 votos para poder conseguir la presidencia del Gobierno y no estábamos dispuestos a conseguir otros votos rompiendo lo que entendemos que es la convivencia y el marco constitucional".

Feijóo ha vuelto a insistir en que la legislatura actual es muy "débil" porque "Pedro Sánchez no gobierna en este país con autonomía". "Pedro Sánchez es presidente porque las minorías le han votado, no porque hubiese ganado las elecciones ni porque tenga votos en su coalición para gobernar. Por lo tanto, el devenir de la legislatura en España y en consecuencia del señor Sánchez no depende del PSOE ni de una coalición con Sumar que se está desmembrando, depende del independentismo catalán, del independentismo vasco y a partir de ahí, comprenderá que la debilidad del Gobierno es extrema y las dudas sobre esta legislatura son máximas".

El líder popular se ha mostrado tajante a la hora de rechazar un "referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la Nación. No cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega. Simplemente no cabe y eso lo sabemos todos. Un referéndum para ir en contra de la Constitución, simplemente no cabe; un referéndum para ir en contra del articulo 2 de la Constitución que dice que España es una Nación indisoluble, simplemente no cabe; pero lo sabemos todos los políticos. Lo que es sorprendente es que el Gobierno de España dependa de políticos que están chantajeando todo el día con el referéndum, que han incumplido todas las leyes, que han sido indultados, que han eliminado del Código Penal el delito de sedición, que han rebajado el delito de malversación, que ahora se está tramitando una fraudulenta ley de amnistía. Y todo esto se hacía para no volver a hablar de referéndum, ni para hablar del 'procés' y el 'procés' está en su grado máximo porque las personas que incumplieron las leyes están indultadas, porque las personas buscadas por el Tribunal Supremo van a ser amnistiadas y porque se va a devolver incluso el dinero que malversaron" reprocha Feijóo.

Ha desviado cualquier insinuación sobre el candidato popular para las próximas elecciones en Cataluña y se ha limitado a decir que "lo importante es tener un proyecto, tener un candidato y tener una lista". Además ha hecho una curiosa reflexión y es que Feijóo no descarta que Sánchez sacrifique a Salvador Illa en su beneficio y explica: "Salvador Illa no va a tener un gran protagonismo porque al final, que Puigdemont sea o no presidente, no va a depender del Señor Illa, va a depender de que lo necesite el señor Sánchez y el señor Sánchez sin los votos de ERC y sin los votos de 'Junts' y sin los votos de Bildu deja de ser el presidente" por lo que sentencia Feijóo: "Lo que le puedo atestiguar es que el señor Sánchez está dispuesto a sacrificar a cualquiera".

La mujer del presidente

El PP reitera una y otra vez que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones y aclarar si ha habido conflicto de intereses o no en las gestiones en las que se está señalando a Begoña Gómez. Feijóo asegura que no le gusta "llamar a comparecer a la mujer del presidente, no es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente tiene que dar explicaciones a los españoles y si no las da nosotros adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna en defensa de los intereses de los ciudadanos".

Cargando el peso de la responsabilidad en la figura del presidente incide en la necesidad de explicaciones. "Queremos que se nos explique qué ha pasado. Si nosotros miramos hacia otro lado es que quizás tengamos algo que ocultar. Si resulta que queda acreditado que en la Moncloa se negocia o se hacen reuniones con personas que representan a una compañía, que posteriormente es rescatada por el Gobierno, otro intermediario de esa compañía acude al aeropuerto de Barajas con un ministro y con un asesor de un ministro a recoger unas maletas que todavía no conocemos el contenido de esas maletas, pero eso sí, han beneficiado a empresas españolas. Si además medios de comunicación acreditan que hay informes favorables a empresas por parte de la familia del Gobierno y esos informes se tienen en cuenta en el concurso de adjudicación y se adjudican a esas empresas..."

Feijóo sigue defendiendo sin fisura alguna a Isabel Díaz Ayuso, "no tiene ni un solo atisbo de irregularidad en sus actuaciones políticas y administrativas" y se pregunta: "¿Qué quieren empatar? ¿qué quieren embarrar?".

