Facua denuncia diferencias de hasta el 113% en el precio de las ITV

Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se pueden alcanzar en las comunidades autónomas y en las que ha detectado diferencias de hasta el 113%.

Según el informe de Facua, pasar la ITV en Extremadura cuesta 26,19 euros (vehículo diesel o gasolina) mientras que en Castilla y León es de 55,72 euros (vehículo diesel), lo que supone un "gran margen de beneficio para las empresas concesionarias o entidades públicas que gestionan la ITV que son inaceptables", ha señalado en rueda de prensa el portavoz de la federación, Rubén Sánchez.

Sánchez ha denunciado que las diferencias del 113% responden a una "variación desproporcionada que no está relacionada con una mayor calidad del servicio sino de una aplicación de márgenes de beneficios en las comunidades autónomas". Por ello, para el portavoz de la organización de consumidores es "inaceptable que no haya información transparente al usuario del motivo por el que cada año se aplica una tarifa u otra". De este modo, las comunidades donde cobran mayor cantidad para pasar la ITV son Castilla y León (55,72), Ceuta (52,19) y Madrid (52,12), mientras que en el extremo opuesto están Extremadura (26,19), Navarra (29,4) y Andalucía (30,85).

Existen distintos tipos de tarifa si es gasolina, diesel e incluso si posee catalizador. A su vez, las tarifas vienen reguladas en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma salvo en Madrid, que "no está regulado y se ha hecho un estudio según varias empresas", ha anunciado Sánchez. Para Facua, los datos respecto al pasado año no son positivos, pese a la bajada del 2,1% del precio de 38,99 euros, "apenas inapreciable para el consumidor", por lo que ha exigido que "la administración ponga la tarifa pero que sea justificada, algo que no se ve en ninguna comunidad autónoma".

En palabras de Sánchez, "pasar la ITV es caro para los consumidores", así que ha demandado "más transparencia, información real y bajada en las tarifas". Facua también ha criticado al gobierno andaluz, que "consultó" a la organización sobre el "precio de la tarifa que tenían prevista y que al final ha aprobado una que no tiene nada que ver sobre la consulta que se hizo".

Respecto a la ITV de las motocicletas y ciclomotores, se ha detectado una variación de precios del 202% entre Castilla y León (37,04 euros) y Murcia (12,26 euros), estableciéndose una media de 20,74 euros, lo que ha supuesto un descenso del 3,74%.

Facua ha alertado de las "consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de ITV que estudia el Ministerio de Industria", ya que "la organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida puesto que se desconoce quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV". Ruben Sánchez ha querido destacar la "importancia de las ITV para la prevención de accidentes, independientemente de que el vehículo vaya a salir a carretera o circular por ciudad".