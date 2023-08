Facua denuncia los carteles de 'datáfono averiado' de algunos negocios: "Es un indicio de que no declaran a Hacienda"

Facua, la organización de consumidores y usuarios, ha denunciado que en algunos chiringuitos de costa se coloca el cartel de datáfono averiado para obligar al cliente a pagar en efectivo. "Cuando pedimos la cuenta nos indica que está averiado el datáfono. Pero al entrar en el negocio sí hay colgados carteles que aceptan el pago con tarjeta", asegura el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Cuando esto ocurre, "se puede solucionar con 'mañana pagaremos', que nos acepten un bizum o una transferencia , pero no tenemos la obligación de salir y buscar a pleno sol algún cajero lejos del restaurante".

Rubén Sánchez insiste en que Hacienda debería también investigar a aquellos restaurantes que tienen permanentemente ese cartel anunciando que el CPV está averiado: "Esto es un indicio de que no declaran a Hacienda un porcentaje alto de sus ingresos".

¿Es obligatorio tener datáfono?

La respuesta es no, porque no existe ninguna disposición que obligue a los bares a disponer de un datáfono para realizar los pagos con tarjeta. Sin embargo, aunque no es una obligación, es muy recomendable disponer de un datáfono en el bar para ofrecer otras opciones de pago a aquellos clientes que hacen menos uso del dinero en efectivo.

Lo que sí es una obligatoriedad es que todos los establecimientos que se nieguen a cobrar en efectivo pueden ser sancionados con hasta 10.000 euros. Además, esta obligación también supone una herramienta efectiva contra la exclusión financiera, ya que no todo el mundo dispone de tarjeta para realizar sus compras.22 ene 2023

El efectivo, el medio de pago más utilizado

El efectivo es el medio de pago más utilizado en España, seguido por la tarjeta y los dispositivos móviles, según un estudio del Banco de España. Las razones por la que los ciudadanos declaran utilizar el efectivo son la comodidad y la vinculación mayor con el control de los gastos.

Así, el 82% de los españoles rechaza la desaparición del efectivo, que aumenta en edades más avanzadas. Un 88% de los encuestados consideran útiles las monedas, un porcentaje que se eleva hasta el 93% en el pequeño comercio y la hostelería.