Hacienda obliga a declarar los pagos por Bizum para evitar multas de hasta 150.000 euros

En 2016 nació la aplicación Bizumy vino para quedarse. Actualmente Bizum es una de las aplicaciones más usadas, permitiendo a los usuarios enviar y recibir dinero de forma instantánea, por lo que facilitó muchos conflictos entre amigos a la hora de repartir las cuentas de las salidas. Pero al igual que las transferencias bancarias, se trata de movimientos de dinero que conllevan un control fiscal, dejando rastro en las cuentas bancarias y abriendo la posibilidad a que Hacienda pudiera pedir explicaciones. Hay que prestar especial atención en la utilización de la aplicación a la hora de hacer la Declaración de la Renta.

El uso habitual de la aplicación es para enviar pequeñas cantidades de dinero, por lo que estas estarían exentas de ser declaradas, a no ser que se encuentre en alguno de estos grupos:

Ser autónomo/a : sí, estar dado de alta como trabajador por cuenta propia, trae consigo la obligatoriedad de declarar el dinero que entra y sale de la cuenta bancaria, entre la que se incluye Bizum, porque se entiende que algún cliente podría utilizar las aplicaciones como método de pago.

Si se reciben pagos que impliquen rentabilidad, o lo que es lo mismo, tener una propiedad arrendada y que los inquilinos realicen el pago por Bizum.

Si la cantidad de dinero es superior a los 10.000€: si se superan los 10.000€, al igual que en las transferencias bancarias, hay que declarar el origen y destino del dinero.

Tal y como recoge la Ley General Tributaria, los bancos están "obligados a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria", por lo que son los bancos los encargados de poner en conocimiento de Hacienda si alguna operación es "sospechosa" de ser investigada.

Sanciones

En el caso de que se hagan envíos tanto por Bizum, como por transferencia bancaria y no se declaren, las sanciones varían dependiendo de la cantidad de dinero. Si no se declara la cantidad de dinero, las sanciones varían entre los 600€ hasta el 50% de la cantidad no declarada. Para no tener este problema con Hacienda, valdría con cumplimentar el informe SI.

Hay que tener en cuenta que no solo se penaliza no declarar el dinero, sino que también hay que declarar cuál es el origen de este. No hacerlo conlleva sanciones que oscilan entre multas leves que llegan hasta los 60.000€ y sanciones graves, que pueden llegar a alcanzar los 150.000€.