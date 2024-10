La estafa a más de 400 comunidades de vecinos de Barcelona: "Faltan 20.000 euros de la cuenta y nos cortaron la luz"

Miles de vecinos de Barcelona aseguran que el administrador de sus fincas les ha estafado. Dicen que se ha llevado todos los fondos de sus comunidades. Podrían ser casi 4 millones de euros de unos 400 edificios. El presunto estafador lo niega y está siendo investigado.

El administrador bajo sospecha se defiende en una entrevista en Espejo Público: "Si hubiera sido un ladrón de verdad y un estafador, ¿estaría hablando con usted o estaría en Haití pidiendo un daiquiri piña?". Cristóbal, el presunto estafador habría dejado a cero la cuenta de cientos de comunidades de Barcelona y alrededores. Él acusa a los que le denuncian asegurando que la víctima es él.

"A mi me deberán las comunidades alrededor de 1,8 millones de euros". Dice que han sido ellas las que han devuelto los recibos desde febrero. "¡Pero qué mentiroso!", responde Roser, presidenta de una de las comunidades saqueadas. "Los vecinos están que trinan. Han cobrado cuotas de todos los meses y ese dinero no se ha ingresado en cuenta". ¿Dónde está el dinero ahorrado? Es la pregunta que se hacen cientos de vecinos.

Aseguran que el administrador se dio a la fuga

Denuncian que el administrador de fincas se ha llevado el dinero del fondo común, que les ha estafado. Sonia una de las vecinas afectadas, dice que le han desparecido "20.000 seguro. Ese dinero no está. El parking nos lo ha dejado sin seguro, debíamos facturas de limpieza, de la luz, de agua también".

Se dieron cuenta por su comportamiento sospechoso, nunca acudía a las reuniones y les llegaron a cortar los suministros. Sin luz, sin ascensor y sin servicios... "Llamábamos, enviamos mails y nada no respondían", afirman que el administrador se dio a la fuga. Sin dinero y con recibos por pagar.

Antonio Villoro, uno de los abogados de los supuestos estafados nos explica que llegaron a sufrir cortes de suministros: "Estaba dejando de pagar un montón de cosas y empezaban a tener cortes de suministros". La macro estafa podría ascender a más de 4 millones de euros, ya que gestionaba los fondos de más de 450 bloques.

Enfrentamiento con las vecinas en 'Espejo Público'

Cuando las vecinas le piden explicaciones esta mañana en el programa Espejo Público, "yo he estado pagando rigurosamente" se enfurece "esto no es lo pactado" y se marcha de la entrevista gritando: "ostia, puñeta". Cristóbal no quería entrar en polémica ni responder a las que fueron sus clientas en directo. El problema es que muchas habían ahorrado para poder hacer frente a reformas y asuntos pendientes.

"El dinero no está y ahora estas comunidades que tienen obras pendientes y ahora tendrán que pasar derramas", afirma el abogado Antonio. Por ejemplo, en este edificio tienen que volver a poner 20.000 euros para una reforma obligatoria. Un dinero que ya tenían en la cuenta pero que se ha esfumado.

"Hay mucha gente que son mileuristas, gente jubilada, que les estás pidiendo un dinero que ahora donde lo sacan", nos dicen. Y que les va a costar mucho esfuerzo volver a pagar. El hombre está pendiente de una citación judicial por presuntamente haber vaciado las cuentas de cientos de comunidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com