Los españoles destinan ya el 23,5% de sus ingresos al pago de la hipoteca

Barcelona es el lugar de España donde más sueldo se va a pagar la hipoteca, en concreto casi la mitad de los ingresos se destinan a la vivienda. Belén vive en Barcelona y destina casi la mitad de su sueldo a pagar la hipoteca: "me ha subido mucho y el sueldo no, ese es el problema".

El de Belén no es un caso aislado, Barcelona es el lugar dónde más ingresos se destinan a pagar la vivienda, en concreto, un 49,7%. Es la ciudad en la que más dinero se va a este fin, seguido de San Sebastián (46,8%) y Madrid (41,3%). "Es lo que te toca sí o sí, no te queda otra", "me parece muy mal, se nos va todo en la vivienda. Nos tenemos que quitar de otras cosas" nos dicen algunos vecinos.

Estas tres ciudades, en las que se tiene que hacer un esfuerzo superior para tener una vivienda, están muy lejos de la media española. El pago de la hipoteca, según el último informe elaborado por Idealista, en nuestro país se lleva el 23,5%, de media, de los ingresos de las familias. "Me parece mucho", "yo dedico un poco más", cuentan algunos ciudadanos.

[[H3:Por debajo de la media]

En el lado opuesto nos encontramos a Toledo, ciudad en la que hay que dedicar un 18%, según el mismo informe. Cerca de Zamora (16,1%) y Ávila (16%). Peguntamos a una vecina de Zamora por su hipoteca "300 euros al mes y por lo que veo de mis hijos que viven fuera ellos pagan más que yo"

¿A qué se debe esta diferencia entre unas ciudades y otras?

"Viendo el mapa observamos unas diferenciad provocadas por que hay zonas muy tensionadas, aunque es cierto que el precio de la vivienda ha subido en nuestro país de forma desigual en términos de territorios" asegura Juan Carlos Higueras, profesor en EAE Business School.

De cara al futuro podemos esperar una evolución similar según los expertos: "Cada vez más las familias tienen que hacer un esfuerzo mayor, si a eso le añadimos el efecto de la inflación en el bolsillo de los hogares el esfuerzo va a ser muy superior al de hace unos meses" concluye Higueras.

Euríbor disparado

El euríbor ha cerrado el mes de octubre en el 2,6%. La pregunta es: ¿cómo afecta a las familias? Si tomamos como referencia una hipoteca tipo variable de 180.000 euros a 25 años la cuota se verá afectada en unos 273 euros más al mes, más de 3.000 euros al año.