Los españoles dedican el 17% de sus ingresos al ahorro, frente al 75,5% que destinan a gastos y al 7,5% que dirigen a las inversiones, según el II Estudio de comparación 'online' hacia el ahorro inteligente elaborado por Rastreator.com, que pone de manifiesto que los ciudadanos cada vez son más conscientes de la importancia del ahorro y de la buena planificación financiera.

Las mujeres de entre 55 y 65 años son las más previsoras a la hora de organizar sus ahorros

A la hora de plantearse cómo manejar sus finanzas personales, casi la totalidad de los españoles (90%) se decanta por hacer un uso responsable de sus tarjetas de crédito como principal medida de ahorro. Otras de las medidas más populares son poseer una cuenta de ahorro (69,5%) y guardar una cantidad de dinero de forma periódica (50,8%), así como elaborar un presupuesto mensual para controlar gastos.

Sin embargo, cumplir esa previsión previamente presupuestada no siempre es posible y hasta un 37,8% afirma no hacerlo. Además, un 8,6% de los encuestados afirma no cumplir con su planificación financiera por falta de organización.

Según el estudio, las mujeres de entre 55 y 65 años son las más previsoras a la hora de organizar sus ahorros y cumplen en mayor medida con lo que establecen previamente en su planificación.

Los datos muestran que un 70,5% de las mujeres cuenta con un presupuesto de gastos mensual, en contraposición con un 64% de los hombres, y un 63% de ellas afirma cumplirlo, dos puntos más que ellos. Por rangos de edad, los españoles de entre 55 y 65 años se sitúan a la cabeza en previsión, con un 73,6%, y disminuyendo este porcentaje con la edad.

Por regiones, Aragón es la Comunidad más previsora del país con sus gastos mensuales (85,7%) y la que más cumple con ello (75%), en contraposición con Canarias (57% y 51,6%, respectivamente).