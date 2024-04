Las escapadas más originales para el puente de mayo: aviones o grúas convertidos en hoteles

El puente de mayo será un pequeño 'respiro' entre las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de verano. El 1 de mayo es festivo nacional, el Día del Trabajador, y los madrileños cuentan además con otro festivo, el 2 de mayo. Los más afortunados podrán tener prácticamente una semana libre (miércoles a domingo).

Cada vez queda menos para que comiencen los meses de julio y agosto, donde se esperan millones de viajes y desplazamientos, especialmente a las zonas de costa, al norte -donde las temperaturas sean más bajas que en el sur- o aprovecharán para conocer otros países. Hay quién ya está pensando en escapadas para el puente de mayo: entre las alternativas hoteleras hay opciones muy particulares, aunque algunas no son aptas para todos los bolsillos.

Aviones y grúas convertidos en hoteles

La extravagancia está en Bali: un jet privado se ha convertido en un hotel -con pocas habitaciones-. Pasar una noche allí, a 150 metros sobre el nivel del mar, cuesta 3.200 euros. Si prefiere quedarse en Europa, en Ámsterdam hay una alternativa parecida: una suite situada en lo alto de una grúa, aunque el precio sigue siendo elevado, unos mil euros la noche.

Si te gustan las alturas y no padeces de vértigo, en Perú, se han instalado unas cápsulas colgantes en Machu Picchu por unos 400 euros por persona. Recomiendan no llevar demasiado equipaje puesto que llegar hasta allí arriba no es tarea fácil.

Guerra de las Galaxias

Los fans de la Guerra de las Galaxias podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en Túnez. Es una opción económica: 15 euros estancia y desayuno.

También hay empresas especializadas en hoteles particulares en el mundo rural: cabañas con forma de huevo en un árbol, camiones de la segunda guerra mundial, tiendas de campaña muy particulares. Se ofertan Europa y también en Cádiz, Alicante o Lanzarote con precios que van desde los 60 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com