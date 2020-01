La explosión en La Canonja es el cuarto accidente en ocho meses en los polígonos petroquímicos de Tarragona

Los sindicatos de la empresa Iqoxe confirman a Antena 3 Noticias que hay protocolos de seguridad muy estrictos y que los trabajadores están muy preparados para actuar en casos de emergencia. Aún así muestran su preocupación por la utilización cada vez más habitual de subcontratas. Aseguran que mostraron su inquietud por la seguridad a la Generalitat este pasado verano en una reunión y siguen sin respuesta.

El accidente más grave hasta ahora se produjo en mayo de 2019 en la empresa Carburos Metálicos murió un trabajador

En el último año se han producido cuatro accidentes en los polígonos petroquímicos de Tarragona. El accidente en la empresa Iqxe se produjo en un reactor que posteriormente afectó a una cisterna cercana, según el jefe operativo de los bomberos, Albert Ventosa. El reactor es el recipiente donde los productos químicos reaccionan para conformar el producto final.

El accidente más grave hasta ahora se produjo en mayo de 2019 en la empresa Carburos Metálicos murió un trabajador y otro resultó herido crítico por la fuga de un tanque de amoniaco. Los sindicatos ya pidieron entonces que se revisaran los planes de seguridad.

Los otros dos siniestros ocurrieron en julio en las empresas Miasa y Clariant.

La explosión en la empresa química Iqoxe en el Polígon Sud de La Canonja, en Tarragona, se produjo en un reactor que posteriormente afectó a una cisterna cercana, ha explicado este miércoles el jefe operativo de Bombers de la Generalitat en Tarragona, Albert Ventosa. En declaraciones a los medios desde el Centro de Mando Avanzado, Ventosa ha detallado que el reactor es "el recipiente donde los productos químicos reaccionan para conformar el producto final". La mañana de este miércoles, los efectivos de Bombers siguen trabajando en la combustión en el tanque de óxido de etileno de forma "controlada" inyectando nitrógeno y controlando la longitud de la llama para que no afecte al exterior. En la misma comparecencia, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles que la extinción del incendio "evoluciona favorablemente" y que la estrategia se está cumpliendo. "Todavía hay un producto que está combustionando y requiere enfriamiento y no podemos dar la situación por cerrada", ha valorado el conseller, que ha añadido que el nivel de peligrosidad va bajando a medida que avanzan las horas. Buch ha indicado, sin embargo, que se mantiene una "zona de precaución" que afecta a siete empresas del entorno, que siguen cerradas. Ventosa, por su parte, ha señalado que de momento no se conocen las causas de la explosión porque ahora los efectivos están priorizando las tareas de extinción.