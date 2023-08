Energía solar a distancia: el autoconsumo remoto reduce las facturas hasta un 70%

Dos años llevan Óscar y Paula en un bloque de viviendas de nueva construcción, su primera casa, en un recién estrenado barrio de Madrid. La joven pareja son programadores informáticos y teletrabajan desde casa, eso claro ahora en verano hace que su consumo de luz se dispare por el aire acondicionado. Confiesan; lo tienen todo el día en marcha. En su factura este año ni lo notan. Nos enseñan la ultima, 4,51 euros. Eso han pagado de luz. Tienen placas solares, pero no en su tejado. La comunidad en la que viven cuenta Óscar no permite su instalación. Están a más de 450 kilómetros de distancia en un parque solar en Mazarrón.

Autoconsumo en remoto

Son usuarios del autoconsumo en remoto. Hace unos meses compraron tres placas -son las que necesitan para cubrir el consumo de su piso de 85 metros cuadrados en donde absolutamente todo es eléctrico- muestra Oscar. Sin instalaciones y sin mantenimiento, además ahorran cada mes. "La inversión para una vivienda media por la compra de estas placas de de 3.500-4.000 euros" el presupuesto lo da Eugenio García Calderón cofundador de comunidad solar, una de las empresas pionera en este servicio de autoconsumo a distancia. Es la solución para muchos que por falta de espacio en los tejados de sus viviendas o por inconvenientes y faltas de acuerdos de las comunidades de vecinos no pueden instalar encima sus propias placas. Lo positivo, que también cuentan algunos clientes, es que no tienen que hacer ningún tipo de obra por la instalación y no necesitan estar pendientes de su mantenimiento.

"Así durante 30 años", la vida útil de los paneles, explica el portavoz de Comunidad Solar. Además no es necesario ser propietario de una vivienda Javier vive de alquiler en el barrio de Moratalaz, no es su vivienda definitiva pero sus placas que también están en Mazarrón le darán servicio igualmente cuando decida junto a su familia comprase una casa. También nos enseña su última factura. En su caso coste "cero" sus placas han producido más energía que la que han consumido en su hogar así que por ese excedente le pagan. Un saldo positivo dice de unos 33 euros. Más que un ahorro dice de pagar más de 70 al mes a cobrar por enchufar y usar los electrodomésticos.

El autoconsumo remoto permite reducir la factura de la luz como mínimo en un 70% (el equivalente al concepto de coste de la energía. El 30% restante de la factura corresponde a costes de peajes, distribución o potencia, que son costes regulados por el estado. "La inversión se recupera en unos 6 o como mucho 7 años", añade García Calderón.

Dependiendo de la energía que queramos obtener deberemos pagar por una cantidad u otra de paneles, pero la potencia no se verá afectada a pesar de que este más o menos lejos. Eso sí, si se hace uso de mayor energía de la que tenemos contratada, se nos aplicara, a precio de mercado, el coste extra.

Futuro del autoconsumo