El encuentro empresarial de Forética analiza en Madrid las tendencias en sostenibilidad que marcarán el rumbo de la transformación

Forética celebra en Madrid la 12ª edición del encuentro empresarial de referencia en materia de sostenibilidad. En el foro se han analizado las tendencias que marcarán el rumbo de la transformación de las compañías para un futuro sostenible.

En la cita se han abordado las principales tendencias en el ámbito social, ambiental y de buen gobierno, sentando las bases para alcanzar un futuro sostenible. Este foro, que se ha consolidado como el encuentro empresarial de referencia en materia de sostenibilidad en España, se ha celebrado con la participación de más de 20 ponentes referentes en sostenibilidad que han abordado las tendencias clave desde el ángulo ESG (ambiental, social y de buen gobierno).

Germán Granda, Director general de Forética, ha asegurado que el objetivo es "mejorar en el uso de energías limpias o proveer de soluciones sostenibles a sectores como la alimentación o la movilidad, todo ello para hacer no solo a las empresas sino a la economía española más competitiva".

Reúne a líderes de opinión nacionales e internacionales

En su duodécima edición, Forética ha reunido a líderes de opinión nacionales e internacionales para analizar las tendencias actuales y futuras de la sostenibilidad, centrándose en los desafíos sociales, ambientales y de buen gobierno, poniendo foco, entre otras cuestiones, en los nuevos estándares regulatorios o la Inteligencia Artificial. Haciendo además un guiño a los 25 años de trayectoria.

El Rey preside el Comité de Honor de esta 12ª edición, integrado por los presidentes y los CEO que componen el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, junto a altos representantes institucionales.

El evento ha contado con la intervención de altos representantes de compañías. El objetivo es establecer las bases para alcanzar un futuro sostenible y de todo ello se ha dialogado con Javier Bardají, el consejero delegado de Atresmedia; Maria Paola Chiesi, la vicepresidenta de Grupo Chiesi; Loreto Ordóñez, la CEO de ENGIE; Jorge Lanza, el CEO de Exolum; Victor López-Barrantés, el CEO de NTT Data; Ángel Pérez Agenjo, el fundador y socio director de Transcendent; Juan Carlos Calderón, el managing director- head of EMA ESG & Climate Consultants and Climate Specialists de MSCI; Severiano Solana, el director de estrategia y seguimiento de sostenibilidad de CaixaBank; Aline-Gómez Acebo, la directora de Sostenibilidad del Grupo Asisa; María Vázquez Terés, la directora de soluciones empresariales de Microsoft España; Mariví Sánchez Jiménez, la directora de Sostenibilidad y Comunicación de Nauterra; Carmen Gómez Acebo, la directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners; Cristina Sánchez, la directora ejecutiva de Impacto Positivo y Sostenibilidad de Leroy Merlin; Mario Cabezos, el gerente de Sostenibilidad Medioambiental de Mutua Madrileña; Mercedes Oblanca, la presidenta de Accenture España y Portugal y Christoph Steck, el director of Public Policy Spain & Portugal de Amazon.