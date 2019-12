El Tribunal Supremo avala bajar el sueldo a los funcionarios poco productivos

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avala que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo a una funcionaria si rinde menos. En este caso la funcionaria del Tribunal de Cuentas acudió al Supremo para quejarse del recorte en su plus de productividad. La Justicia confirma que ese plus no se consolida: “queda claro que lo asignado en un determinado período de tiempo no significa idéntica asignación en otro”. Además, los jueces reconocen un “margen de discrecionalidad de la administración” para recortar ese plus si cae la productividad.

La funcionaria no atendía el teléfono, no obedecía las instrucciones y trabajaba menos de lo que le correspondía

En este caso, la jefe de la funcionaria dijo que no atendía el teléfono, que no obedecía las instrucciones y que trabajaba menos de lo que le correspondía.

La trabajadora pedía que se le devolvieran 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos.

CSIF defiende la profesionalidad de los funcionarios que en muchos casos no reciben contraprestación adecuada sin recibir una contraprestación adecuada

El sindicato CSIF, el más representativo en el sector público, defiende la profesionalidad y la dedicación de los empleados y las empleadas públicas españolas.

A raíz de esta sentencia,CSIF reclamará a las diferentes fuerzas políticas el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público para regular con claridad la evaluación del desempeño. Desde el sindicato, subrayamos que complementos como el pago de productividad deben ser un incentivo, objetivo y transparente, a la especial dedicación de los empleados públicos que trabajan en beneficio del servicio público, en muchas ocasiones sin recibir una contraprestación adecuada.