El PNV no negociará los Presupuestos hasta ver "cómo se gestiona" el resultado de las elecciones catalanas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido quiere esperar a ver "cómo se gestiona" el resultado de las elecciones catalanas del 21 de diciembre antes de sentarse a negociar con el Gobierno los Presupuestos del Estado para 2018 porque, de momento, no se dan las circunstancias.

"La situación es de excepcionalidad jurídica y política, y nos gusta la normalidad y la estabilidad. Vamos a ver qué sucede en Cataluña en esas elecciones, cómo se gestiona el nuevo tiempo político que se abra a partir del 21-D y veremos", ha dicho en declaraciones en el Congreso, tras asistir a la aprobación del Cupo Vasco y de la ley del Concierto Económico.

El dirigente jelztale ha añadido que el propio Gobierno debe de compartir esta posición porque no ha entregado en las Cortes el proyecto de Presupuestos para el año que viene. Hasta que no se normalice la situación catalana, ha dicho Ortuzar, "no se dan las condiciones para empezar a negociar".

El presidente del PNV ha defendido las dos leyes aprobadas hoy por el Congreso y ha subrayado que son fruto de la negociación entre el Gobierno vasco y el central. "Demuestra que los procesos políticos de bilateralidad son posibles", ha dicho, para agregar que éste es un mensaje dirigido "al Estado español" y no tanto a Cataluña, donde no hay "demasiadas voces en contra", precisamente de la negociación a dos bandas.

Además, ha vuelto a desligar esta cuestión de la negociación presupuestaria, entre otras cosas porque, de no hacerlo, "le estaría dando la razón al señor Rivera", ha dicho, al que ha acusado de mentir "hasta en las proposiciones".

El presidente de Ciudadanos ha acusado entre otras cosas al PNV de apoyar los Presupuestos de este año a cambio de sacar adelante estas dos normas, aunque Ortuzar ha admitido que no era posible que su partido se hiciera "corresponsable" de las cuentas del Estado mientras no hubiera acuerdo sobre las dos normas.