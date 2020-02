El momento en el que un antidisturbio convence a los agricultores que llevaban dos horas cortando la autovía A4

Agricultores de Córdoba y Jaén han protagonizado una protesta no autorizada ni respaldada por las organizaciones agrarias en la Autovía de Andalucía. Durante más de dos horas han cortado el tráfico a la altura de los denominados Huertos Familiares, en Montoro.

Los olivareros han protestado de 8 a 11 de la mañana con chalecos amarillos reflectantes y pancartas reclamando precios justos para los productores agrarios. Han asegurado a Antena 3 Noticias que se han organizado de forma independiente a los sindicatos para que se oiga mejor su mensaje, 'quieren precios justos'.

Al principio no siguieron las indicaciones de la guardia civil de que depusieran su actitud. Finalmente, uno de los agentes del grupo de antidisturbios se puso frente a ellos y les explicó que ya era hora de dejar libre la vía, que habían podido protestar y que no querían actuar que 'no era el deseo de nadie'