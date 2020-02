El Gobierno aprobará ya la 'tasa Google' y esperará a diciembre a recaudarla

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho que el Gobierno prevé adoptar un sistema "similar" al aplicado en Francia para el pago de la tasa Google, que en el país vecino se ha congelado hasta diciembre para evitar represalias de Estados Unidos. "Nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional", dijo Calviño en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, Eurogrupo, en Bruselas. La vicepresidenta tercera subrayó que en Francia no se ha suspendido el impuesto, sino que simplemente se han suspendido los pagos a cuenta de modo que la liquidación del mismo se produzca a finales de año. El planteamiento francés aplaza hasta diciembre los pagos correspondientes a abril y noviembre.

En caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se procedería a su recaudación en diciembre, y de alcanzar un pacto internacional pasaría a aplicarse la nueva normativa. El Ejecutivo galo tomó esta decisión en enero en el marco de sus negociaciones con Estados Unidos, después de que la Administración Trump amenazase con imponer aranceles a los vinos franceses en respuesta a una tasa que, a su juicio, perjudica a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Estados Unidos, informado

Pese al precedente francés, Calviño afirmó que "no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa" a la introducción de la tasa a determinados servicios digitales en España. "Estamos absolutamente alineados con las acciones que se han ido desarrollando en el ámbito comunitario, estamos siguiendo de cerca los debates internacionales. Todos estamos comprometidos con el desarrollo de un marco normativo adecuado para estos servicios digitales en los próximos meses y no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa", argumentó. Calviño incidió en que España trabaja "constructivamente" a nivel internacional, pero "sin renunciar a seguir avanzando en el ámbito internacional dada la importancia de tener cuanto antes un sistema (impositivo) que sea justo" y subrayó que varios países europeos ya tienen su propia tasa digital. Ante las anunciadas reacciones de Estados Unidos, vía incremento de aranceles a los productos españoles, la ministra de Exteriores, González Laya, ha indicado que ha informado al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, de la intención del Gobierno de introducir la tasa digital en el proyecto de presupuestos generales y de que Calviño ha hecho lo propio con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. La titular de Exteriores subrayó que se trató solo de proporcionar información, "como se debe hacer cuando uno hace un movimiento de este tipo", pero "no entrando en una negociación" con Washington.

También la tasa Tobin

El Gobierno, confirmó Calviño, prevé aprobar mañana en el Consejo de Ministros los proyectos de ley de la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, con la intención de que sean aprobados por las Cortes "cuanto antes" y puedan entrar en vigor "lo antes posible". Calviño confió en que las medidas sean aprobadas cuanto antes, ya que, consideró, cuentan con un "amplio respaldo social" que "tiene necesariamente que proyectarse en un amplio apoyo del arco parlamentario".