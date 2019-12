El 'estrés financiero' de las familias españolas: los sueldos no dan de sí

Todos los meses lo mismo. Acabamos de cobrar el sueldo, y ya nos están llegando las temibles facturas del agua, la luz, el coche y la hipoteca.

Tras pagar esos gastos fijos, a la mitad de los españoles solo nos queda en el bolsillo uno de cada 5 euros pero todo el mes por delante. "No da de sí, me quedan 50 euros para vivir" nos cuentan . Los expertos lo denominan "estrés financiero", o lo que es lo mismo, no llegar a fin de mes, especialmente cuando las facturas cada vez crecen más, y los ingresos se mantienen o bajan.

Según el estudio, los que peor llegan a fin de mes son quienes viven en zonas rurales, en alquiler y los mayores de 55 años.

A pesar de todo los españoles estamos por encima de la media europea en bienestar financiero aunque suspendemos en lo que se refiere a pagar las facturas a tiempo.