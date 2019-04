Durante 2016 se dieron de alta 711.000 autónomos, pero se dieron de baja 690.000

LA BURBUJA DEL AUTOEMPLEO

No todo el mundo busca empleo por cuenta ajena. Son muchos los que, en los últimos años, se han decidido a emprender, y no todos con éxito. Lo confirman las cifras: el pasado año se dieron de alta 711.000 nuevos autónomos, pero las bajas ascendieron a casi 690.000. Abrir un negocio es una aventura que no siempre sale bien.