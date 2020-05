El 51% de los españoles pagaría más por flexibilizar las cancelaciones de sus vacaciones

A un mes del comienzo del verano la mayoría de los ciudadanos se preguntan qué va a pasar con las vacacione debido al coronavirus.

La propuesta del Gobierno hacia la hostelería consiste en flexibilizar la cancelación de los vuelos y de las reservas en hoteles para evitar que caiga aún más el turismo.

Según la encuesta realizada por EY-Parthenon el 42% de los encuestados gastarán menos en estas vacaciones o nada en turismo debido a la crisis económica ligada a la sanitaria por el coronavirus.

Sobre la pregunta a los encuestados de si van a viajar este verano por turismo el 50% señala que no, y la segunda opción más cogida es que sí pero en España.

El coronavirus ha provocado que cambiemos nuestras vacaciones de verano o nuestra intención de cara al verano y provocando que muchos consumidores cambien de mentalidad visto el panorama por el coronavirus.

El 51% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más para tener una mayor flexibilidad en las cancelaciones y en los cambios de viajes por cuestiones como las vividas por el coronavirus.

¿Cuándo podremos viajar en tren o montar en avión?

También se les ha preguntado que cuando creen que volverán a hacer diferentes actividades cómo salir de fiesta o volar en tren. Respecto a esto, muchos de los encuestados consideran que dichas actividades no se podrán realizar hasta que se tenga una vacuna contra el coronavirus. Donde el 41% cree que no acudirá a ningún evento hasta que no exista dicha vacuna.

No obstante, los encuestados son optimistas, ya que casi todas las actividades rozan o sobrepasan el 50%, donde creen que se podrá realizar las diferentes actividades a medio plazo.

¿Cómo será el gasto en hostelería tras el confinamiento?

Sobre si reducirán sus gastos respecto a las salidas a restaurantes tras el coronavirus un tercio de los encuestados señalan que reducirán esos gastos en bares y restaurantes tras el confinamiento y la mitad señala que limitará sus salidas nocturnas.