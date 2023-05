DNI electrónico, certificado digital, Cl@ve... estos son todos los nombres que debes conocer para hacer trámites online

Pedir el voto por correo, pagar una multa, o solicitar el pago fraccionado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, todas ellas son gestiones que se pueden hacer por internet pero muchos no lo saben o si lo intentan no consiguen acabar con la gestión debido, dicen, a las dificultades burocráticas que tienen que superar con determinados sistemas como el DNI electrónico o el certificado digital. No los entienden, son complejos para muchas personas y tiran la toalla.

De hecho según nos explica Judith González analista de la agencia Prodigioso Volcán, el 40% de los ciudadanos ha necesitado ayuda para utilizar por primera vez los sistemas de autentificación digital en España, el 83% de los usuarios termina tirando la toalla dejando la gestión a medias. Y añade, para aquellos que quieran seguir intentando ahorrarse las colas presenciales utilizando la gestión online, tienen que saber, dice Judith que el 85% de las gestiones online requieren de certificado digital o dni electrónico. Además muchos mayores evitan hacer estas gestiones por internet por su dificultad y porque prefieren que les atienda un humano.

¿En qué consiste cada sistema?

El DNI electrónico: Según informa en su página web Policía Nacional, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) es el documento que acredita física y digitalmente la identidad personal de su titular, permite la firma electrónica de documentos y otorga la posibilidad a su portador de utilizar la identidad electrónica en cuantos servicios digitales estén disponibles. Para saber si tienes un DNI electrónico, tienes que analizar tu tarjeta física. Si la tarjeta contiene un chip, está usted en posesión de un DNI electrónico. La principal ventaja que ofrece es que, además de identificar al usuario ante terceros, permite la firma electrónica. El nuevo DNI aporta seguridad, rapidez, comodidad y la inmediata realización de trámites administrativos y comerciales a través de medios telemáticos.

El Certificado Digital : Se trata de un servicio que ofrece y que debe ser solicitado ante la Real Casa de La Moneda. Según informan en su página web, el certificado digital, también conocido como Certificado de Persona Física o de Usuario, es un documento digital que contiene sus datos identificativos que permite identificarse en Internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo la persona y su interlocutor pueden acceder a ella.

Para obtener este certificado hay dos formas de proceder. Bien con acreditación presencial en una oficina de la Real Casa de La Moneda, o bien utilizando el DNIe, el DNI electrónico, que se solicita con cita previa en una comisaría de Policía Nacional y funciona tal y cómo hemos explicado antes.