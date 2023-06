Se disparan las ofertas de trabajo de verano: "No es el problema el sueldo, ¿cuánto quieres cobrar?"

Según Randstad, empresa internacional de recursos humanos, las contrataciones de cara a este verano van a aumentar un 2,3% con respecto a 2022. Esto se traduce en alrededor de 507.090 contratos a nivel nacional.

Liderando este ranking se encuentra Andalucía, que en lo que se refiera a volumen de contrataciones supondrá el 20,3% del total del país, unos 100.000 contratos. A escala provincial, vemos que Sevilla, Cádiz y Málaga son los líderes este verano. A pesar del gran aumento que supone esto en las contrataciones de los diferentes sectores, Andalucía no está teniendo problemas a la hora de encontrar mano de obra. "La gente quiere trabajar, aquí no hay problema", señala Jerónimo, camarero del Bar Cartedral en Sevilla.

Todo lo contrario a lo que está ocurriendo en Galicia. "A dos semanas del verano, todavía no tengo mi plantilla cubierta", cuenta Beatriz, directora del Hotel Cons da Garda. En esta comunidad están teniendo muchas dificultades para encontrar personal cualificado y no cualificado, para trabajar en hoteles y hostelería.

Sin personas interesadas

Destacan que el sueldo no es el problema, ya que Beatriz en más de una ocasión ha puesto el anuncio bajo el título "No es el problema el sueldo, ¿cuánto quieres cobrar?" y aún así, según ella, no ha recibido muchas respuestas. Lo mismo le ocurre a José Benavides, propietario de la Taberna Herlogón. "Antes había mucha gente dispuesta a trabajar y ahora eso ha cambiado".

Los principales sectores que han aumentado su demanda y, por ello, más contratos realizan en verano son los hoteles y alejamientos, la hostelería, y también el ocio.

La serie histórica desvela que, desde 2013, el volumen de contrataciones en verano no ha dejado de crecer, fue en 2019 cuando se registró la mayor cifra, 621.736 firmas. Este 2023 se estima que se vuelva a superar el medio millón de contratos. Destacando Andalucía (102.910), Cataluña (74.260), la Comunidad Valenciana (57.750) y la Comunidad de Madrid (55.060) como las regiones donde más profesionales se acumula.