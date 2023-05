La hostelería de Sanxenxo necesita personal: "La temporada de verano nos da para vivir todo el año"

Falta menos de un mes para que comience la temporada de verano y la hostelería de Sanxenxo sigue buscando personal. Hay registradas más de 300 peticiones semanales buscando trabajadores, pero las vacantes no se cubren. Como solución si el problema persiste, algunos hosteleros se plantean reducir mesas u horarios para aprovechar el periodo estival, el más importante para el sector servicios.

"Tenemos un par de camareros, pero otros tantos harían falta, la verdad". Son las palabras de Manuel Castro, encargado de la Taberna Lilaina, que ve como se les complica su idea de abrir más temprano para dar desayunos: "Nos limita un poco. Si hubiese más personal ya podríamos darlos".

Joaquín no modifica sus horarios, pero sí baraja la posibilidad de "reducir mesas". Es el gerente de El Aviador, un restaurante en pleno centro de Sanxenxo donde llegan currículums, "pero o no tienen documentación para darlos de alta o no tienen experiencia".

"Para alguna gente el trabajo le es mucho, prueba dos o tres veces y luego se van", dice con algo de incredulidad Alexis Carrasco, cocinero del Marlima II. Es otro de los que ve cómo "empieza la temporada y es difícil encontrar personal". Le ocurre lo mismo a Camilo Besada, dueño del Camping Baltar, que "desde hace tiempo estamos solicitando gente y está muy difícil". De hecho, "falta un cocinero, pero no lo hemos encontrado".

Más de 300 peticiones de trabajadores por semana

En una semana, la Oficina de Empleo Pública de Sanxenxo recibe más de 300 peticiones de trabajadores para el sector servicios. Las vacantes no se cubren, pero Camilo lo tiene claro: "Es un camping familiar, nos esforzaríamos un poco más, pero no se cierra nunca".

"Si hay que pagar horas extra, se pagan"

Joaquín Dacosta, de La Rectoral Sanxenxo, apunta que "se solventaría la situación con la plantilla actual. Si hay que pagar horas extra, se pagan".

Pero a un mes de que arranque el verano, sigue faltando personal. Los hosteleros lo achacan al abuso vivido en los últimos años en este sector. Manuel, por ejemplo, comprende que es un trabajo "complicado, de cara al público". Joaquín también lo ve "sacrificado, tienes que trabajar fines de semana, festivos… Aunque está bastante remunerado".

A pesar de las dificultades, todos harán lo posible por trabajar al máximo los próximos tres meses, porque, como sentencia Alexis, "la temporada de verano nos da para vivir todo el año".