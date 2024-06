¿El dinero da la felicidad? Este estudio da la cifra que se necesita para ser feliz

¿Cuántas veces hemos oído la frase "el dinero no da la felicidad"? Sin embargo, lo que sí que es cierto es que en muchas ocasiones, tener una situación económica más estable, va ligado a la tranquilidad y por tanto a la felicidad. Pero, ¿cuál es la cifra ideal para conseguir ser felices? Un estudio publicado por 'The Wall Street Journal' ha dado la respuesta.

Joe Pinsker es reportero de finanzas del medio anteriormente mencionado, y ha dejado claro que no se trata de que el dinero compre la felicidad, sino qué opciones te da el dinero: "En otras palabras, te está dando más control de tu vida", señala Pinsker.

No hace más de una década y media, se popularizó un estudio donde se decía que la cifra ideal de dinero para poder ser feliz, eran los 75 mil dólares (69.200 euros). Hoy en día, tal y como indica el reportero experto en finanzas, "algunos estudios publicados desde entonces, algunos poco después y otros de los últimos años, ponen en duda esta cifra" y esto se debe principalmente a que "la felicidad en promedio sigue aumentando y aumentando según aumentan los ingresos". "La cantidad de dinero aquí va a cambiar mucho en términos de poder adquisitivo", subraya el experto que además, indica que "es necesario actualizarlo ahora en términos de cuánto han aumentado los precios". Pisnker traduce esos 75.000 dólares a términos de hoy en día y señala que podrían ser alrededor de unos 110.000 dólares actualmente.

El dinero y la felicidad

Pinsker no duda en relacionar el dinero adquirido por ingresos familiares con la felicidad. Matt Killingsworth, un investigador del área, planteó al reportero que "sería un error reducir la búsqueda de la felicidad al dinero, pero también sería un error ignorar el dinero como un factor importante para la felicidad". Es decir, si bien es cierto que la felicidad no se puede enfocar únicamente a la búsqueda de ganancias económicas, tampoco se puede negar que tener una estabilidad financiera importante infiere positivamente en nuestro estado de ánimo.

"La felicidad tal vez sea dinero, pero también es tu vida social y lo que sientes por tu familia y amigos, el trabajo que haces, tus pasatiempos, etc.", recalca Pinsker que también explica por qué el dinero está conectado con la felicidad y señala que, a través de los trabajos de Killingsworth, se ha llegado a la conclusión de que "no se trata de los productos y las cosas que el dinero compra, sino más bien de las opciones que te ofrece tener el dinero".

A pesar de los estudios, Pinsker es insistente en señalar que "el dinero no lo es todo": "El dinero compra la felicidad en el sentido de que tener más dinero está definitivamente relacionado con ser más feliz, pero aquí hay rendimientos decrecientes", "no hay un número mágico aquí, lo que significa que los investigadores actualmente no se ponen de acuerdo sobre si hay un punto en el que la felicidad deja de aumentar con los ingresos o si ese punto existe".

Como conclusión del estudio, se destaca que "hay un conjunto de cosas que afectan nuestra felicidad y ni una sola como el dinero (…) pero si estás en una amarga disputa con tu cónyuge o un miembro de la familia, ninguna cantidad de dinero aliviará ese dolor. Hay todo tipo de alegrías y miserias humanas que existen totalmente fuera del plano financiero".

