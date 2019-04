Dijsselbloem se impone a Luis de Guindos y repite como presidente del Eurogrupo

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha sido reelegido este lunes para ocupar este cargo durante otros dos años y medio, frente al candidato español, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, según han confirmado fuentes comunitarias. "Reelegido: Jeroen Dijsselbloem acaba de ser reelegido como presidente del Eurogrupo", ha anunciado el Consejo de la Unión Europea en un mensaje en la red social Twitter.

El también ministro de Finanzas de Holanda ha conseguido una mayoría de los votos de sus homólogos de los países de la zona del euro para renovar su mandato al frente del foro consultivo informal en el que estos países debaten la estrategia económica, financiera y monetaria de la eurozona. "Agradezco a mis colegas su apoyo y cooperación y estoy deseando (comenzar) un segundo mandato como presidente del Eurogrupo", ha señalado Dijsselbloem en su cuenta oficial de Twitter.

I thank my colleagues for their support and cooperation and look forward to a second term as President of the #Eurogroup