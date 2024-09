Despedida una conductora de autobuses de Almería tras hacer una parada para asearse cuando estaba con la menstruación

Encarna Aznar lleva más de 20 años conduciendo autobuses. Un sector muy masculinizado ya que, hasta ahora, ella era la única mujer conductora en una línea de larga distancia en la provincia de Almería. Sin embargo, en agosto de 2023 recibió una carta de despido por motivos disciplinarios.

Previamente, la empresa le había abierto dos expedientes disciplinarios por realizar paradas en el trayecto de Almería a Valencia que no estaban fijadas en su ruta. La primera de esas paradas se produjo por motivos de somnolencia: "Cuando me abrieron el expediente yo alegué, pero me hicieron caso omiso. Expliqué que la parada se debía a que me había entrado sueño y paré 8 minutos para que me diera el aire y tomarme un café por la seguridad del pasaje y la mía propia", asegura Aznar.

El segundo expediente sancionador fue por otra parada de 16 minutos que Encarna también explicó a la empresa: "Se debía a que tengo endometriosis y sufrí un sangrado mientras conducía, por lo que necesariamente tuve que parar para asearme y usé los servicios del área de descanso para cambiarme. Luego continúe con mi trayecto con normalidad", relata esta conductora que aún se muestra perpleja por las razones que han llevado a su empresa (perteneciente al grupo Alsa) a tomar esta decisión.

Además, se da la circunstancia de que cuando recibió la carta de despido se encontraba de baja por ansiedad: "Toda esta situación con la empresa me causó bastante estrés. Me quedé atónita porque también otros compañeros han parado en otras ocasiones por motivos de somnolencia y no se les ha abierto ningún expediente. Tengo claro que este despido ha sido por ser mujer. Otra explicación no encuentro", apostilla Encarna.

El juicio no ha llegado a celebrarse

Precisamente hoy, las partes estaban citadas en el juzgado número 2 de lo Social de Almería, pero el juicio no ha llegado a celebrarse ya que han llegado a un acuerdo de conformidad. La empresa de autobuses reconoce la improcedencia del despido y tendrá que abonar a Encarna una indemnización de 45.000 euros.

A pesar del acuerdo, esta conductora de 50 años tiene una sensación agridulce: "Yo hubiera preferido la nulidad del despido y poder volver a mi puesto de trabajo. Pero bueno, quizá sea mejor un mal acuerdo que un mal juicio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com