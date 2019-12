Denuncian que el parque temático 'Laponia portuguesa' es un timo

Laponia, la de Finlandia, es como la imaginamos, con un Papa Noel en trineo, elfos contando cartas, muchas luces y también mucho frío. Y en Lisboa, en "la Laponia portuguesa" un parque temático inaugurado hace unos días prometían eso: una navidad de ensueño.

Pero un grupo de españoles que han viajado hasta allí, dicen sentirse estafados. "Penoso" comenta un matrimonio, uno de los primeros en visitarlo. "No hemos podido entrar en ninguna atracción" añaden y además recomiendan a todo el mundo que no "gasteis en venir"

Se quejan de que poco se parece a lo anunciado: los inmensos árboles de la publicidad, son escuálidos abetos, la nieve brilla por su ausencia y el suelo es un barrizal de césped artificial. Lo más parecido a un elfo son unas azafatas disfrazadas de "teletubbis"

La empresa se defiende diciendo que la publicidad es ajena al parque y echa la culpa a las agencias de viajes

Muchos visitantes ya han denunciado a la Capital do natal por publicidad engañosa. " No esperaba algo tan cutre como en realidad es " dice un visitante " Me fui el día antes al Decathlon a equipar a mis hijos como si fueran a Laponia" asegura otra mujer que también se siente engañada.

Según la empresa, la publicidad es ajena al parque y culpan a las agencias de viaje.