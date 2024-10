Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ganan el Premio Nobel de Economía 2024

La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson "por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad de los países". El trabajo de estos economistas ha permitido entender el papel que desempeñan las instituciones sociales y políticas en el desarrollo económico de las naciones.

Según ha destacado la Academia, los galardonados han demostrado que las sociedades con instituciones extractivas y deficientes en el estado de derecho no generan crecimiento sostenido ni beneficios a largo plazo para la población. Estas instituciones, que explotan a la ciudadanía, permiten a los grupos en el poder obtener ganancias a corto plazo, pero perpetúan el bajo crecimiento económico y la pobreza.

Uno de los principales aportes de Acemoglu, Johnson y Robinson ha sido la explicación de las disparidades económicas actuales entre países, que encuentran sus raíces en las instituciones impuestas durante la colonización. Los países que adoptaron instituciones inclusivas, capaces de garantizar los derechos y promover el desarrollo, han experimentado una mayor prosperidad en comparación con aquellos que heredaron estructuras extractivas que priorizaban los intereses de unos pocos.

El conocido libro de Acemoglu y Robinson, titulado 'Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza', publicado en 2012, ha sido una referencia clave para la comprensión de cómo las instituciones inclusivas impulsan el crecimiento económico, mientras que las extractivas tienden a frenar el desarrollo a largo plazo.

En sus declaraciones tras el anuncio del premio, Daron Acemoglu ha expresado desde Atenas su sorpresa y honor por el reconocimiento. Aunque su nombre ha estado en las quinielas del Nobel en los últimos años, ha asegurado que no esperaba recibir el galardón. "Es un verdadero shock", ha admitido. Acemoglu ha destacado la importancia de la democracia para el crecimiento, señalando que, aunque "no es una panacea", los países que se democratizan suelen crecer más rápido que los regímenes no democráticos en el plazo de unos ocho o nueve años. Sin embargo, ha advertido que la introducción de la democracia es un proceso complicado, especialmente en sociedades polarizadas, donde las elecciones a veces pueden resultar en gobiernos autoritarios.

El economista también ha hablado sobre China, país al cual describe como un "desafío" en términos de crecimiento autoritario. Aunque reconoce que los regímenes autoritarios pueden movilizar recursos rápidamente y mostrar crecimiento a corto plazo, asegura que este tipo de crecimiento tiende a ser más inestable y menos innovador a largo plazo. Según Acemoglu, los regímenes democráticos, a pesar de sus dificultades, tienen más posibilidades de generar innovación sostenida y desarrollo equilibrado.

¿Cuánto dinero dan por el premio?

El Premio Nobel de Economía, formalmente conocido como el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, fue establecido en 1968 por el Banco Central de Suecia y se entregó por primera vez en 1969. Este año, el premio asciende a 11 millones de coronas suecas, lo cual se traduce en aproximadamente 969.140 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com