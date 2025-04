Cuidado con no declarar toda la renta: así vigila Hacienda las redes sociales para 'pillar' defraudadores

"Esta persona ha declarado ingresos mínimos pero no para de viajar, come en restaurantes caros, tiene un cochazo, presume de marcas. Aquí hay algo que no cuadra..." Pues así está Hacienda, vigilando. "Los perfiles de redes sociales se investigan. Vamos a buscar información en todas las redes como Instagram o Facebook", nos asegura el inspector José María Peláez, que además es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Este año, como novedad, esa investigación se va a intensificar. El estilo de vida que no cuadra con la renta declarada está en el punto de mira de la Agencia Tributaria.

¿Presumes de vida de lujo y declaras ser mileurista? Hacienda puede estar mirando tu perfil

¿Qué pistas les indican hay algo sospechoso? "Personas que llevan un elevado tren de vida pero que no está de acuerdo con su renta y patrimonio declarado. Podrían proceder de actividades delictivas, narcotráfico,...", nos cuenta.

El objetivo es perseguir también las prácticas ilegales y las conductas ilícitas. Estrechan el cerco sobre quienes presumen de una vida de lujo. Buscan probar el fraude con las redes sociales en esta Campaña de la Renta 2025.

Así pilla la Agencia Tributaria a los nuevos defraudadores

Los inspectores también ponen el foco en el mercado negro de los pisos turísticos. "Este apartamento en el centro está a 200 euros la noche. Tiene reservas todo el mes. Y esta habitación en un piso particular..." Muchos de estos seguro que los alquilan en B. Le preguntamos. ¿Podéis pillar esta picaresca de muchos propietarios? José María nos responde que sí, que tienen varias herramientas: "Las fuentes de investigación son las plataformas a las que Hacienda ya obliga a dar información de los pisos que se alquilan y las bases de datos de las Comunidades autónomas y Ayuntamientos que exigen estar datos de alta como actividad turística". Investigan posibles irregularidades en la tributación y acabar con los apartamentos ilegales.

Donde lo tienen más complicado es en el mundo de las criptomonedas y los nuevos bancos. Ganancias que no se declaran, pagos invisibles y dinero oculto. Cada vez más personas mueven su dinero a través de las monedas digitales: "Es una actividad muy difícil de comprobar", dice. Las 'criptos' permiten mover miles de euros en cuestión de segundos. Algunos compran y venden generando beneficios que nunca llegan a declarar. El fisco lo sabe… pero, ¿cómo controlarlo? El fraude digital es el nuevo reto de Hacienda.

