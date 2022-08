Las cuentas no salen: crisis energética, precios desorbitados y otros problemas que ahogan a grandes y pequeños

La crisis energética que está sufriendo todo el continente europeo está condenando a muchas empresas a tomar medidas que ya se llevaron a cabo durante la pandemia. Acerinox, es un ejemplo, por primera vez aplica un ERTE a parte de su plantilla. Los precios de la energía, la falta de suministros o la caída de la demanda hacen mella en el tejido industrial.

El precio de la energía asfixia a grandes y pequeños

El precio de la energía no sólo está afectando a los hogares españoles, que están viendo como día a día, la factura va sumando céntimos. Muchas empresas ya están llevando a cabo medidas para intentar paliar el efecto de estos precios desorbitados. Es el caso, de Acerinox. A partir de mañana, comenzará a aplicar, por primera vez, el ERTE, ya negociado con los sindicatos de la siderúrgica. Fue acordado el pasado 17 de marzo y no se había llevado a cabo hasta el momento. Afectará a unos 450 trabajadores y, en principio, se aplicaría unas dos semanas. "Un ERTE no le gusta a nadie, pero sabíamos que podía llegar y hay intención en la empresa de reincorporarnos", según un portavoz del comité de empresa.

Pero estos precios disparados de la electricidad afectan tanto a empresas grandes como a pequeñas de todos los sectores: hostelería, peluquería y también ganadería. Espejo Público ha hablado con Sergi Sans. Tiene una explotación con casi 60 mil pollos en Galicia y su factura de la luz se ha cuadruplicado en solo un año. No sólo eso, todo lo demás, también le cuesta más caro: el pienso, el pago de autónomos, el sueldo de sus trabajadores, los seguros. Una larga lista que ha terminado con el cierre de su explotación. "Por ahora, no me quiero arruinar y prefiero parar, que seguir en esta línea", según Sans.

La empresa es familiar, vivían del negocio pero asegura que "ahora es imposible". "Cuando ves que te vas a arruinar, buscas otras cosas", y se ha mostrado convencido de que no solo él parará, pararán muchos más porque "eso es insostenible".

Falta de suministros

Hay otro problema añadido a los que se enfrentan muchas grandes empresas, especialmente, los fabricantes de coches. Stellantis Figueruelas suspende la producción por los problemas de suministro de microchips, un componente esencial para fabricar vehículos. Desde el confinamiento, hay escasez de este suministro y además, problemas entre China y Taiwán que tampoco ayudan. Este conflicto político entre Estados Unidos y China ha acentuado aún más el problema. Taiwán es el productor de casi el 70% de microchips en el mundo.

Esta medida, que ha comunicado la dirección a las distintas secciones sindicales de Stellantis, se debe a un problema específico y afecta al área de producción, ya que las de mantenimiento y prensa que asisten a otras plantas no han recibido la citada comunicación. Todos los trabajadores de la factoría, alrededor de 5.000 empleados, ya han vuelto de las vacaciones de verano. Desde la compañía informan que se ha paralizado la actividad en el turno de noche de este jueves y en los de mañana y tarde de este viernes en las dos líneas, tanto la que ensambla el Opel Corsa, la 2, como en la 1, que fabrica el Citroën C3 Aircross y el Opel Crossland.

Además, en Volkswagen de Navarra hay 9.000 coches que no se pueden terminar por falta de componentes.

Menor demanda

Michelin Vitoria amplía la parada de producción en septiembre a 1.340 empleados, esto es el 40 por ciento de la plantilla. La caída de pedidos se ha unido a la incertidumbre internacional del sector y la falta de suministros. Según el comité de empresa, detrás de esta parada está la caída de pedidos por parte de los fabricantes de pedidos quienes tras las vacaciones están parando la producción por la incertidumbre mundial en el sector, la bajada de ventas y la crisis de suministros, algo a lo que como fabricantes de neumáticos "no puede ser ajeno".

Arcelor Mittal también ha decidido recortar la producción por la caída de la demanda en sus plantas de Álava y Vizcaya.