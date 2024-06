¿Cuánto pagas de agua al mes? Depende la comunidad en la que vivas podrías pagar el triple que tus vecinos

El calor se intensifica y, junto con las altas temperaturas, también aumenta el consumo de agua en los hogares. El suministro de agua es el más esencial de todos los servicios domésticos y su costo puede ser una preocupación... o no, dependiendo de la región en la que residas. Si calculamos la factura anual para un consumo de 175 m³, que es el promedio de un hogar de tres o cuatro personas, se pueden observar que las diferencias son bastante notables: mientras que los residentes de Guadalajara pagan 164 euros por este consumo, en Barcelona la factura asciende a 520 euros, más del triple. En ciudades como Murcia, Alicante, Palma, Huelva, Lérida, Tarragona y Cádiz, las facturas también superan los 400 euros anuales.

Barcelona, Murcia y Alicante son las ciudades que más pagan en su factura del agua.

Si analizamos los costes fijos que se reflejan en la factura del agua, vemos como el porcentaje que pagamos de suministro es el más elevado, un 54% corresponde a este servicio por captar el agua, tratarla para hacer que sea potable y distribuirla hasta los hogares. En menor porcentaje, pagamos el saneamiento o alcantarillado, que ocupa el 45% del coste total.

El 1% que falta pertenece al equipo de medida o contador. Sobre estos importes, salvo excepciones, se aplica el IVA del 10%, 21% para el alquiler del contador. También es común que se impongan cánones provinciales o autonómicos para cubrir gastos específicos, a menudo relacionados con el saneamiento.

El saneamiento es el servicio más caro, ocupa un 54% de la factura total.

El hecho de que el coste fijo más elevado sea el de traer el agua a los hogares hace que las dificultades de abastecimiento que tienen algunas ciudades de la cuenca mediterránea les afecten directamente en el precio. Esto hace que paguen precios más altos por el suministro de agua.

Sin embargo, el aumento de las facturas también se relaciona con el encarecimiento de los gastos de saneamiento, lo cual es difícil de justificar, ya que la labor de una empresa depuradora no debería variar significativamente entre diferentes lugares. Por el contrario, por lo general, las ciudades que pertenecen a la cuenca cantábrica registran un mayor coste en este suministro que se traslada a un descenso considerable en la factura total.

Las ciudades de la cuenca mediterránea pagan facturas más elevadas que las de la cantábrica.

Un problema adicional es que algunas ciudades tienen costos fijos excesivamente altos, lo que no fomenta el ahorro de agua. Esto se debe a que los ayuntamientos optan por cubrir una parte considerable de los costos del servicio con la parte fija de la factura. Además, esta política penaliza a las viviendas que no se utilizan durante todo el año. Este costo fijo, que no depende del consumo de agua, supera los 150 euros anuales en ciudades como Vigo, Tarragona, Ceuta y Barcelona, en comparación con los poco más de 20 euros anuales que se pagan en Valladolid, Guadalajara, Badajoz o Málaga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com