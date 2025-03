Cuánto debes cobrar al mes para jubilarte con la pensión máxima de 2.500 euros

En España puedes empezar a trabajar a los 16 años (14 o 15 si tienes consentimiento de tu tutor legal) y por tanto empezar a cotizar. Y la edad de jubilación, al menos según la legislación vigente (recordemos que es bastante cambiante) está en los 66 años y seis meses.

Hay casos en los que podrás jubilarte antes de los 66 años, pero tendrás que haber cotizado al menos 35 años. Si quieres jubilarte a los 65 (la edad tradicional hasta hace unos pocos años) y no tener penalización, es decir, cobrar el 100% de tu pensión, deberás tener cotizados 38 años y 6 meses.

Para conocer cuánto se debe ganar al mes para cobrar una jubilación de 2.500 euros. no sólo hay que tener en cuenta el sueldo, sino también la base de cotización que tengas a lo largo de tu vida laboral junto a los años que hayas trabajado.

¿Qué necesitas hacer durante tu vida laboral para cobrar 2.500 euros en el momento de tu jubilación?

En términos sencillos, lo más importante es la base reguladora. Ese porcentaje es el promedio de lo que has cotizado en los últimos 25 años de trabajo.

El procedimiento es el siguiente:

Deberás sumar las bases de cotización de los últimos 25 años de trabajo (300 meses).

Luego, dividir esa suma entre 350 para obtener un promedio mensual de lo que has cotizado durante esos años.

¿Por qué 350? Esta es la fórmula que se ha diseñado para reflejar el promedio de bases en el tiempo, es decir, 300 meses25 años de trabajo) + 50 días. Estos 50 días adicionales son un ajuste realizado por la Seguridad Social para que el cálculo de tu pensión tenga en cuenta ese periodo de tiempo sin perder nada de lo que hayas trabajado.

Preguntas frecuentes sobre la cotización y la jubilación

¿Cuánto tiempo hay que cotizar?

Según la ley actual para recibir la pensión completa, debes haber cotizado 36 años y 6 meses. Si cotizas menos tiempo, no recibirás el 100% de la pensión y, por lo tanto, no llegarás a esos codiciados 2.500 euros al mes.

¿Hay que tener un sueldo concreto para alcanzar esa pensión?

No es necesario aunque es evidente que esto influirá en tu base de cotización. Con un sueldo más alto, tus cotizaciones también lo serán, igualmente que un sueldo más bajo, éstas serán menores. Pero lo más importante es que cotices de forma regular.

¿Y si hay un período de tiempo que el que uno no está trabajando?

Si no estás trabajando y no tienes derecho a paro, puedes seguir cotizando de forma voluntaria. Está claro que es complicado cuando no hay un sueldo que te respalde, pero si puedes hacerlo, no lo dudes, te lo agradecerás a ti mismo en el futuro. A la cotización voluntaria se le llama cotización por cuenta propia o cotización como autónomo. Pagando esa cuota a la Seguridad Social, seguirá contando para tu objetivo.

¿Recibir una ayuda social cuenta para la cotización?

Si recibes la Renta Mínima de Inserción o Ingreso Mínimo Vital no estarás cotizando (solo lo harás trabajando o cobrando el paro), por lo que la cotización voluntaria vuelve a ser algo a tener en cuenta.

¿Qué alternativas existen para cotizar si no trabajo?

Pero si esto es imposible, es así en la mayoría de los casos, todavía hay alguna manera de cotizar si te encuentras en alguna de estas situaciones y las formalizas:

Si estás al cuidado de un hijo o un familiar dependiente.

Si realizas ciertas actividades de voluntariado.

Puedes cotizar como autónomo si trabajas por cuenta propia.

Si eres autónomo en situación de vulnerabilidad, la Seguridad Social te permite cotizar.

Si cobras una prestación por incapacidad.

Llegar al 100% de la pensión puede convertirse en un reto en un momento en el que la estabilidad laboral es convulsa. Pero si tienes en cuenta los años trabajados, el sueldo y las posibilidades que te ofrece la Seguridad Social para cotizar, estarás más cerca de cumplir el sueño de tener una jubilación holgada.

