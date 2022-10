¿Cuándo pagan las pensiones en octubre de 2022?

Llega octubre y son muchos los jubilados se preguntan cuándo podrán cobrar su pensión. El pago de las pensiones suele mantener las fechas de pago mensual suele estar entre las 5 y las 8 jornadas antes de que termine la hoja del calendario. Es decir, el día que establece la Seguridad Social para hacer el pago es el día 25 de cada mes.

En caso de que el día 25 sea domingo hace que algunos bancos retrasen o adelanten el pago. Ibercaja abonará el pago el día 23 pero Caja Rural o ING llevará a cabo el trámite el día 25. Otros como BBVA, Abanca, Unicaja, Cajamar o Kutxabank mantienen como fecha oficial del abono el día 26; Caja de Ingenieros a partir del día 22; Sabadell o Ibercaja se abonan el pago el día 23.

Las diferentes formas de pago que hay para cobrar la pensión

La normativa de la Seguridad Social establece que el pensionista puede elegir entre varias formas de cobrar la pensión:

Por medio de graduados sociales:

Los graduados sociales que hagan pagos a pensionistas deben determinar la entidad financiera, asociación a través de la cual se desea recibir los fondos o la agrupación. De tal forma, también se debe obtener previamente la conformidad de la entidad financiera por la cual recibirá la documentación necesaria para el pago.

A través de entidades financieras:

Cajas de ahorros, Bancos y caja rurales, cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones de entidades financieras. Para ello la cuenta puede ser:

- Cuenta corriente o libreta de ahorro restringidas, con titularidad del preceptor y debe ser necesariamente individual.

- Cuenta corriente o libreta de ahorro ordinaria con titularidad del preceptor, esta puede ser individual o conjunta. En este caso debe de figurar el perfil del beneficiario.

Por medio de los administradores de las residencias de pensionistas de la Seguridad Social:

Para los titulares que tengan plaza.

Subida de las pensiones en 2022

Este año 2022 las pensiones máximas han subido un 2,5%. Esta subida supone que esta pensión máxima se revalorizará hasta los 38.852, 48 euros al año, es decir, 2.775,17 euros mensuales. El incremento es de 68,17 euros más al mes.

Con respecto a las pensiones mínimas, estas han subido en un 3% este año. Los jubilados que tengan mas de 65 años cobrarán 876,53 euros al mes en caso de tener cónyuge a cargo, 710, 34 euros al mes en caso de no tener cónyuge y 674,24 euros al mes en caso de no tener cónyuge a cargo. Para los jubilados que tengan menos de 65 años: cobrarán 821, 84 euros al mes en caso de tener cónyuge a cargo, 628, 2 euros al mes en caso de no tener cargos y 664, 66 euros al mes en caso de no tener cónyuge. Para aquellos cuya pensión sea de viudedad cobraran 821,84 euros al mes en caso de tener cargas familiares, 710,39 euros al mes en caso de que seas mayor de 65 años y tengas alguna discapacidad superior al 65%, para las personas de entre 60 y 64 años cobrarán 673,93 euros al mes y para los menores de 60 años sin ningún tipo de cargas su pensión será de 538, 18 euros al mes. Para las pensiones de orfandad son 217,12 euros al mes por beneficiario, 524, 68 euros al mes por un solo beneficiario con 65 años y 594,50 euros al mes por un solo beneficiario menor a 65 años.

Por alguna incapacidad permanente de gran validez con cónyuge a cargo son 1.314,8 euros al mes, sin cónyuge son 1.065,64 euros al mes y con cónyuge no a cargo son 1.011, 36 euros al mes. Por alguna incapacidad absoluta o total de los titulares de más de 65 años o más con cónyuge a cargo son 876, 53 euros al mes, son cónyuge son 710, 39 euros al mes y con cónyuge no a cargo son 674, 24 euros al mes. Para incapacidad total de los titulares entre 60 y 64 años con cónyuge a cargo son 821, 84 euros al mes, sin cónyuge son 664,66 euros al mes y con cónyuge no a cargo son 628, 2 euros al mes. En el caso de tener la incapacidad por una enfermedad en menores de 60 años con cónyuge a cargo son 523, 76 euros al mes, sin cónyuge son 519, 12 euros al mes y con cónyuge no a cargo son 523, 76 euros al mes.