Imserso 2020: Cuándo comienzan los plazos para apuntarse al Imserso

El plazo de presentación de solicitudes del programa de turismo del Imserso para la temporada 2020 fue desde el 25 de junio de 2019 hasta el 10 de julio de 2019, por lo que si se se te pasó la fecha ya no puedes pedir tu plaza para los famosos viajes de la tercera edad, en cambio, un total de 208.500 personas podrán aún beneficiarse entre enero y diciembre de 2020 del Programa de Termalismo del Imserso en balnearios españoles, para lo que ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes.

Se han establecido dos plazos para los dos turnos establecidos: de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive, el plazo para apuntarse al Imserso fue hasta el día 10 de enero de 2020, mientras que para los turnos de los meses de septiembre a diciembre se podrán realizar hasta el día 15 de mayo de 2020.

Pero si te encuentras en la lista de espera para cubrir las plazas que vayan quedando vacantes, el plazo para los turnos de los meses de febrero a agosto es hasta el día 14 de mayo de 2020 y para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, hasta el 30 de octubre de 2020.

A las plazas pueden optar pensionistas por jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social española, pensionistas por viudedad a partir de 55 años y pensionistas perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo con más de 60 años.

También pueden participar personas de nacionalidad española que residan en el extranjero, solo si perciban una pensión del Sistema de Seguridad Social español, los cónyuges o parejas de hecho y los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45%.

La adjudicación de plazas se hace tras valorar la edad, los ingresos mensuales del solicitante o la situación médica, y en función de la disponibilidad de los balnearios.

Cómo enviar la solicitud del Imserso

Lo primero que hay que hacer es formalizar la solicitud a través de Internet, accediendo a su sede electrónica o descargando y cumplimentando el modelo de solicitud oficial, que deberá ser remitido al apartado de correos 10140 (28080 Madrid) o a Servicios Centrales del Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid).

La entidad recomienda realizar la solicitud on line "ya que el proceso es mucho más rápido e inmediato, ya que no precisa de ningún otro proceso adicional como pudiera ser: envío por correo, presentación en otro Organismo, demora en la recepción, tratamiento informático, etc.".

- Accede a la plataforma oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

- Dirígete al bloque de 'Turismo y Termalismo del Imserso' donde deberás pinchar posteriormente sobre 'Programa de Turismo del Imserso'.

- Una vez dentro, deberás seleccionar la opción 'Solicitud y plazo de presentación' donde se desplegará una nueva página con instrucciones y bases al respecto.

- El texto "solicitud on line" te permitirá abrir una nueva ventana en la que podrás comenzar el registro (abierto únicamente en los plazos estimados).