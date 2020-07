¿Qué son los países frugales y cuáles ponían trabas al acuerdo del fondo de recuperación?

Tras cuatro días de negociaciones en la Cumbre Europea donde los líderes de los 27 países europeos han terminado llegando a un acuerdo para aprobar un Fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Durante estas últimas semanas los acuerdos se veían poco viables debido a que los considerados países frugales, que se tratan de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca.

Estos países no veían cómo opción que las ayudas no fueran por medio de préstamos. Ya que no veían cómo opción dar por pagada la deuda, tal y como pedían los países del sur de Europa, como España e Italia.

Se tratan de 'frugales' estos países al ser los que mejor se han comportado económicamente en los últimos años debido a que su deuda está por debajo del 60%, tal y como exige el Tratado de Maastricht, excepto en el caso de Austria que se sitúa en el 67%. En España la deuda pública supera ya el 100%.

Por lo que los cuatro países mantendrán su descuento en la contribución anual que hacen a los presupuestos por aportar más de lo que reciben.

España

Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España recibirá 140.000 millones de euros, 72.000 millones de ellos será a través de préstamos.