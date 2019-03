Crece el número de restaurantes que ofrecen comida a domicilio

Nuestra cocina ahora está en nuestras manos a través del móvil o a golpe de click en el ordenador. Y con la 'nevera a cuestas', ellos recorren las grandes ciudades en bici o en moto. Son los repartidores de las plataformas de comida a domicilio y también de restaurantes que han dejado atrás el llamado 'take away' o 'para llevar' y se han sumado a la moda del 'on the go' o 'viene a casa'.

Desde el sector nos dicen que hay negocios que apenas cuentan con una caja, cocina y un pequeño espacio de restaurante porque se están dedicando a la comida a domicilio.

El reto es que esa comida llegue a cualquier lugar. El año pasado se hicieron más de 73 millones de entregas.

Hay muy pocos que no hayan pedido alguna vez comida a domicilio, el 95% lo hace. El cliente medio pide una vez a la semana. Selecciona el restaurante por el tipo de comida, las recomendaciones y el precio. De media se gastan 22 euros por un pedido que se solicita a través del teléfono o Internet.